不甩「請勿進入」違停 她內急反告加油站獲勝

李姓駕駛疑似沒看到「車輛請勿進入」告示牌，在加油站違停，莊姓加油站長因此不滿，放下鐵柵欄，反被告妨害自由，南院審理後，判莊男三個月徒刑。 （記者王捷攝）

2023/11/25 06:00

〔記者王捷／台南報導〕李姓駕駛疑似沒看到「車輛請勿進入」告示牌，在加油站違停，讓太太上廁所，莊姓加油站長因此不滿，放下鐵柵欄，不讓李姓夫妻離開，李太太報案妨害自由，南院審理後，判莊男3個月徒刑。

今年2月，李妻急著上廁所，經過加油站時，將車停在加油站洗車場出口，而莊男不滿他們忽視告示牌，對著加油站的員工說，把門關起來，別不要讓這輛車走，接著加油站的活動鐵柵欄關閉，導致李姓夫妻不得不報警處理。

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莊男在法庭上辯稱，他會關閉鐵柵欄，是因為李太太無視加油站規定，侵占私人財產，莊男引用過去的行政法院判例，還主張李姓夫妻是侵入私人產業、妨礙加油站業務，反而是李姓夫妻犯強制罪，還要外加侵入住宅罪，所以他把李姓夫妻限制在該處，是為了保全證據。

然而，法院否定莊男的辯解，法院指出，加油站旁設置的廁所，可供他人自由進出使用，可算是公開場所，並沒有「民宅」中有隱私權保護必要的要件，因此告訴人並未侵入「民宅」或附連圍繞土地，因此不構成刑法306條侵入住居罪。

另外，即使李姓夫妻無視被告的告示，但在整個過程中，也沒看到莊男勸阻李姓夫妻不要進入，而是用強暴的方式阻止李姓夫妻離去，這不是「搜證」必需的過程，所以認為莊男的說法不可採。

綜合案件情況，法院最終認定莊男犯強制罪，考量到莊男對事件的態度以及犯後表現，判決他3個月徒刑，可易科罰金。

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