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澎湖將軍男落海頭部受傷 民船、海巡接力後送就醫

澎湖海巡隊巡防艇，望安接駁傷患送回馬公隊部。（澎湖海巡隊提供）

澎湖海巡隊巡防艇，望安接駁傷患送回馬公隊部。（澎湖海巡隊提供）

2023/11/24 22:21

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕海巡署金馬澎分署第十三巡防區指揮部今（24）日接獲望安鄉將軍衛生所通報，54年次男性民眾跌落漁港，經安檢人員即時救援，發現頭部外傷，急需後送馬公就醫，由於外海風浪過大，巡防艇不入港區接駁，船隻在海上風浪高低差接運，險象環生。

第十三巡防區下午4時55分接獲通報，立即通報第八（澎湖）海巡隊，派遣線上10087巡防艇趕往救援。同步通報金馬澎分署第七岸巡隊馬公安檢所及消防局配合協處，海巡隊派出300噸級巡防艇，無法進入潭門港區，因此，由將軍南安檢所協調「八罩之星」交通船搭載傷患與醫護人員等2人出港，在將軍港外與10087巡防艇順利接駁。

外海風浪8級以上，小船與巡防艇在海面上接駁，出現高低差，加上病患呈現昏迷意識，無法自行爬上爬下，造成危險，望安鄉長許賢德積極奔波協調，希望巡防艇由八罩之星引領入港，但澎湖海巡隊擔心巡防艇不諳航道造成危險拒絕，最後還是在海面上接駁。

經過千辛萬苦，巡防艇接駁後，以最大安全速率馳返馬公港，晚間6時20分交由消防局救護車載往三總澎湖分院就醫。海巡署說，對於離島居民生命安全醫療權益非常重視，秉持「時間即生命，速度即希望」，於第一時間獲報立即前往應處；呼籲民眾如有需要協助之情事，都可撥打海巡署服務專線「118」或透過當地衛生所評估後通報，海巡署將立即派員應處。

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