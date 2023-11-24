不用再吹到臉紅脖子粗 金山警全改用手按式電子哨

警員楊子儀指出，以往值勤時，吹口哨一直「嗶嗶嗶」，長時間下來，吹到上氣不接下氣，哨聲無法連續，現在改用電子哨後，用手按就可以發出聲響，確實很方便，感謝長官的體恤。（記者林嘉東翻攝）

2023/11/24 13:59

〔記者林嘉東／新北報導〕新北市金山警員執勤時，再也不用一直吹哨子，吹到臉紅脖子粗，吹到上氣不接下氣，即日全面改用「手按式電子哨」。分局長蔣叔君今天（24日）特別感謝金山警分局警友會主任池靜慧、各派出所警友站長協助添購「手按式電子哨」，讓每位警員人手1支。

新北市警察局長廖訓誠日前在晨報中表示，他發現很多基層同仁在路口疏導車流時，一直吹哨子指揮，吹到臉紅脖子粗，吹到最後，都沒有力氣吹了，建議各分局添購「手按式電子哨」，體恤同仁辛勞。

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分局長蔣叔君說，晨報後，廖局長雖有發給金山分局「手按式電子哨」，但數量有限，無法廣發給所有同仁，金山分局警友會主任池靜慧得知後，表示願意添購電子哨，發給所有派出所同仁。

蔣叔君進一步指出，金山警分局各派出所警友站長獲知後，表示也要共襄盛舉，她十分感謝池主任與各派出所站長們的支持，不過還是主要還是感謝局長廖訓誠的細心提醒，不然同仁還真的是吹哨子吹習慣了。

警員楊子儀指出，以往值勤時，不管是疏導車流、路檢、或追捕嫌犯，都會吹哨子一直「嗶嗶嗶」，長時間下來，吹到上氣不接下氣，且哨聲無法連續，音量有限，現在改用電子哨後，用手按就可以發出聲響，確實很方便，感謝長官體恤他們的辛勞。

新北市金山警員執勤時，再也不用一直吹哨子，吹到臉紅脖子粗，吹到上氣不接下氣，即日全面改用這款每支售價約400元台幣的「手按式電子哨」。（記者林嘉東翻攝）

新北市金山警分局長蔣叔君（左）感謝，金山警分局警友會主任池靜慧（右）與各派出所警友站長，願意花錢添購同仁每人1支「手按式電子哨」，特別頒贈感謝狀感謝她們。（記者林嘉東翻攝）

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