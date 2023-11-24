網友「交換禮物」竟是大麻巧克力 她嘿咻後頭昏跑到超商求救

法官認定劉男提供大麻巧克力給小芳吃。圖為示意圖，為警方另案查獲的復活島摩艾石像大麻巧克力與大麻。（資料照）

2023/11/24 11:22

〔記者張瑞楨／台中報導〕大學畢業正在找工作的劉姓男子，2021年耶誕節與女網友小芳約會，但他給小芳的「交換禮物」，竟是添加大麻的巧克力，小芳與劉男發生性關係後，因頭昏而跑到便利商店求救，指控劉男侵害她，不過，性侵害部分不起訴，至於交給大麻巧克力的轉讓禁藥罪部分，劉男全盤否認，法官認為小芳尿液檢驗出高濃度的大麻代謝物，認定劉男給小芳吃大麻巧克力屬實，判刑4月，不能易科罰金。

判決書指出，劉男於上述時間，與小芳（化名）約會，兩人到小芳租屋處，劉男明知大麻是第二級毒品，亦屬衛生福利部公告的禁藥，卻無償轉讓含有大麻成分的巧克力給小芳吃，兩人發生2次性行為，小芳因大麻效用發作，頭暈且意識狀況不佳，跑到超商求救，還向哥哥與室友傳簡訊求救，「救我，我被騙了吸大麻」。

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小芳懷疑劉男騙她吃大麻巧克力，再對她乘機性交（性侵害部分不起訴），警方於劉男身上查扣有微量大麻的罐子，以及大麻煙油等證物。

台中地院審理時，劉男全盤否認，他宣稱交換禮物並非大麻巧克力，小芳尿液檢驗出的大麻代謝物濃度是107ng/ml（每毫升107納克），比他的濃度高很多，可能是他抽大麻時，小芳吸入二手煙，導致尿液有大麻代謝物。

法官卻認為，文獻與研究顯示，吸入大麻二手煙，尿液檢驗數值是10至40ng/ml（納克/毫升），不會超過75ng/ml，小芳卻高達107ng/ml之大麻代謝物，濃度甚高，難以認定是吸入二手煙，警察雖沒有查扣到摻入大麻的巧克力「紫色鋁箔包裝紙」，但依小芳證述，可知該巧克力約是十元硬幣大小，包裝紙面積不大，易於藏匿。

法官認為，小芳請超商店員報警，至警方到場時，當已經過相當時間，劉男要藏匿或丟棄紫色鋁箔包裝紙甚為容易，認定劉男提供大麻巧克力屬實，依轉讓禁藥罪（可處7年以下徒刑，得併科5000萬元以下罰金）判刑4月，不能易科罰金，必須入獄蹲苦窯。

劉男上訴二審，說詞與一審相同，他強調，自己之前愛玩吸食大麻的行為已經被處罰，他對自己之前行為後悔，但本案他並沒有做，請給他無罪的判決，不過，高等法院台中分院見解與一審相同，駁回上訴，可再上訴三審。

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