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前立院秘書長林錫山收賄、洗錢 高院裁定合併執行13年8月

立法院前秘書長林錫山涉立院採購案收賄、洗錢，高等法院裁定林應執行刑13年8月。（資料照）

立法院前秘書長林錫山涉立院採購案收賄、洗錢，高等法院裁定林應執行刑13年8月。（資料照）

2023/11/24 10:36

〔記者楊國文／台北報導〕前立法院秘書長林錫山被控以洩漏標案、綁標方式協助廠商取得立院高達2億多元採購案，並收賄3950萬元，最高法院4年前針對林收賄、洗錢等10罪部分，已判刑13年定讞，林已入獄；林另涉收賄300萬元被發回更審，最高法院今年8月依不違背職務收賄罪判林4年8月，300萬犯罪所得沒收定讞，高檢署日前聲請合併定應執行刑，高等法院裁定林錫山應執行13年8月徒刑，可抗告。

61歲林錫山出身彰化縣紅派，28歲進入國會成為當時最年輕的立委並連任兩屆，之後被前立法院長王金平延攬為立院秘書長。

判決指出，林錫山自2012年至2015年間，利用身為秘書長有權決定資訊處電腦設備採購案，分8次向網遠負責人李保承收賄，收錢地點多選在林錫山立院辦公室旁的會議室，還有一次在高鐵車廂內交錢。

林錫山為幫助網遠取得標案，透過資訊處長陳露生、科長陳亮吟等人探詢網遠意見、量身打造標案或以洩漏招標規格等方式，助網遠取得23件資訊系統標案，標案總金額2億多元，另一件「民意匯流」資訊系統案，網遠未得標，網遠要求廢標。

檢方起訴林錫山涉收賄及洗錢共11案，收受回扣共3950萬元，其中10案已判刑13年定讞，林已入獄，最高法院唯一發回更審案，是林涉嫌收賄300萬元，高院更一審判林4年8月、褫奪公權5年、不法所得300萬元沒收，上訴後，最高法院今年8月駁回上訴確定。高檢署日前向高等法院聲請合併定應執行刑。

高等法院本月13日曾開庭訊問林錫山意見，經考量林犯下貪污等10案已被判刑13年定讞及8月另判刑4年8月、共11件罪數、所侵害法益、非難程度等項，裁定林應執行刑13年8月徒刑；可抗告。

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