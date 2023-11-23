行車糾紛互持棍棒、辣椒槍嗆聲 警：雙方觸法將通知到案

賓士車上男子不滿騎士鳴按喇叭，手持球棒靠近騎士，騎士持辣椒槍作勢攻擊。（擷自「社會事新聞影音」）

2023/11/23 13:56

〔記者陸運鋒／新北報導〕新北市土城區中央路二段昨天下午5時許，一輛賓士車靠邊停車時，遭到後方騎士鳴按喇叭，雙方因此隔空互譙髒話，接著又分持球棒、辣椒槍再度爆發口角，最後在一名婦人勸說下離去。警方表示，雙方已觸犯社會秩序維護法及恐嚇罪嫌，將通知到案說明。

影片一開始，賓士車往右切準備停車，後方騎士則按了2聲喇叭，但此舉引來賓士車駕駛不滿，譙髒話又罵「叭三小」，騎士也不甘示弱回嗆髒話並說「停三小」。

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接著賓士車下來一名男子持棍靠近騎士，而騎士也持辣椒槍作勢攻擊，後來賓士車上另名男子也加入爭找行列，雙方你一言我一句，誰也不肯退讓，最後一名婦人擋在雙方中間勸架，才未讓衝突擴大。

土城派所長林俊瑋今表示，該部自小客車違規停車的部分，可依道路交通管理處罰條例處300元以上至600元以下罰鍰，另揮舞球棒的行為，可能涉及刑法恐嚇罪；但騎士所持的辣椒水槍雖尚未列管，但恐涉社會秩序維護法，若擊發造成他人危害，恐涉及傷害罪。

警方指出，目前雖尚未接獲報案，但仍持續當事人到案說明。警方呼籲，民眾若遇行車糾紛時可撥打110請求警察協助，切勿意氣用事以免觸法，也提醒用路人請勿違規停車，以免影響其他用路人行車安全。

雙方互嗆誰也不讓誰，一名婦人攔阻雙方爆發衝突。（擷自「社會事新聞影音」）

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