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前高院庭長高明哲涉「司法黃牛」 北檢起訴詐欺求重刑

高院前法官高明哲。（資料照）

高院前法官高明哲。（資料照）

2023/11/23 09:21

〔記者錢利忠／台北報導〕富商程萬遠向調查局自首，指2019年打官司時透過高等法院前庭長、律師高明哲，試圖以200萬元及換算約1500萬元的訴訟標的金額15%，打點當時承審其智財案件的法官林洲富，高收下100萬元現金及上百萬元的雞血石雕件，最後仍被林判敗訴；台北地檢署認定高扮演「司法黃牛」，戕害人民對司法公正的信賴，今依詐欺罪將高起訴。

檢方痛批高明哲，曾為資深法官、現任律師，理應協助維持司法尊嚴及實現司法正義，竟不知廉潔自持以維護司法信譽、司法人員清廉高尚之形象，反而扮演司法黃牛的角色，利用被害人急於獲取自訴案件有利判決的心態，誤導被害人有不正確期待或判斷，更曚蔽欺罔以金錢行賄、疏通案件承審法官，貪圖獲取利益而涉犯詐欺，嚴重破壞司法公正之形象，且戕害人民對司法公正之信賴，嚴重損及司法尊嚴與信譽，考量其否認犯行，犯後態度不佳，建請法院從重量刑。

檢方調查，高明哲2019年間涉嫌向訴訟案件的當事人程萬遠聲稱，可以打通承審其訴訟的更二審智財法院法官林洲富，程萬遠信以為真，便提供100萬元現金及雞血石雕件給高，希望請曾是林洲富老長官的高明哲，向林洲富關說，拜託林洲富不要被訴訟對造關說或是收錢。

後來林洲富仍判程萬遠敗訴，程因此向調查局自首，舉發高明哲涉嫌詐欺。檢調掌握，高明哲並未行賄林洲富，卻收受程萬遠提供的資金及雞血石，涉及詐欺。

全案起源於十多年前，程萬遠向台灣的金橋電子購入大批液晶螢幕及電腦機箱，金橋的商品外包裝上貼著美國FCC（聯邦通訊傳播委員會）安規認證標章，但程將商品運至泰國販售時，有7000多台螢幕及6萬餘個電腦機箱，竟因自燃而燒燬，導致程男慘賠1億多元。

程男曾向媒體投訴，指他發現金橋當初賣給他的產品，沒經過FCC安規驗證，品質疑似有瑕疵，遂控告時任金橋董事長陳束學等4人詐欺及偽造文書，附帶民事求償1億多元；程男還提供時任美國國務卿希拉蕊在位時認證的官方文件，證明金橋的產品未經FCC安規驗證，不過歷審法院不採信該認證文件，先後判程男敗訴。

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