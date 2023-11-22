落漆！詐騙二人組偽造交易日 法官打臉：當年二月沒29日

詐騙二人組偽造交易記錄並寫上2月29日，慘遭法官打臉當年二月只有28天，確認詐騙行徑依詐欺罪判刑。（資料照）

2023/11/22 21:48

〔記者蔡彰盛／新竹報導〕想詐騙人家也要做功課好嗎？ 男子陳生琥用假名在臉書社團聲稱可將新台幣兌換人民幣，吳男上鉤捧著60多萬元新台幣前來，陳男透過共犯楊宇翰傳送「110年2月29日」的銀行交易畫面取信吳男，事後新竹地院法官發現，當年二月只有28天，確認二人的詐騙行徑，均依詐欺罪判刑。

法官調查，陳生琥在110年2月於臉書社團化名「郭冠廷」，刊登「可協助將新臺幣匯兌成人民幣」之不實廣告訊息，吳男上網瀏覽後，磋商匯率及詳情，過程中陳生琥為取信吳男，竟偽造「郭冠廷」身分證供吳男驗證，事後吳男以63萬6750元向陳生琥兌換15萬元人民幣。

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陳生琥指示楊宇翰打電話給吳男，約定在新竹高鐵站會面，吳男委請友人帶現金前往，陳生琥則以手機傳送偽造不實匯款畫面給吳男，顯示匯款人民幣共15萬元至吳男友人在中國廣州的帳戶，事後吳男才發現被騙。

陳男矢口否認詐欺，辯稱當時是支付寶帳號被盜，後來有請楊宇翰把錢退給吳男，楊宇翰則坦承詐欺犯行，說當時自己貪心，把陳生琥交的63萬6750元侵吞。

法官調查，楊宇翰事後又傳送匯款日期為「110年2月29日」之交易畫面給吳男，然110年2月間僅有「28日」，顯見楊宇翰傳送的自屬虛構，足認被告2人主觀上自始即無與被害人匯兌人民幣之真意存在，卻仍收受現金63萬6750元，顯然構成詐欺取財。

法官審酌被告2人不思循正當途徑獲取金錢，明知並無匯兌人民幣之真意，仍透過網際網路散布匯兌人民幣廣告，且為取信被害人，先後偽造支付寶交易紀錄及國民身分證，二人未與被害人和解或賠償損害。

最後法官將陳生琥依以網際網路對公眾散布而詐欺取財罪，判處有期徒刑2年6月，犯罪所得63萬6750元沒收，楊宇翰則判刑2年4月。

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