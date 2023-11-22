不爽被罵「臭卒仔」 莽男持空氣槍朝人群連開4槍被判刑

陳姓男子與人發生口角，一時氣憤，持空氣手槍朝人群射擊，基隆地院審結，將陳男依犯恐嚇公眾罪判處3月徒刑，得易科9萬元罰金。（記者林嘉東攝）

2023/11/22 15:17

〔記者林嘉東／基隆報導〕陳姓男子與人發生口角，一時氣憤，持空氣手槍朝人群射擊 4顆小鋼珠，雖未打傷路人，仍被檢方依涉犯恐嚇公眾罪起訴。基隆地院審結，將陳男依犯恐嚇公眾罪判處3月徒刑，得易科9萬元罰金。

49歲陳姓男子今年5月間，在基隆市經國管理學院前，與劉姓男子發生口角；陳男不爽被罵：「臭卒仔」，跑回車上拿出空氣手槍，朝劉男等約20人聚集處連開4槍，嚇得劉等多人四處逃散。警方獲報循線找到陳男，並查扣射擊的空氣手槍，經送刑事局鑑定後無殺傷力，將他送辦。

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檢方調查時，陳解釋，他當時被劉罵後，一時氣憤，才跑到車上拿空氣手槍，朝劉等多人開槍，但他當時並沒有要朝人射擊。不過，有證人證稱，他被陳射擊的鋼珠打到手臂，雖沒有明顯傷痕，但按壓會有痛感。檢方調查後將他依恐嚇公眾罪起訴。

判決指出，陳男朝約20人聚集處射擊，且人群聚集的地方是在人車往來頻繁的路口，足以使該路口多數不特定路人心生畏懼，雖然陳所持空氣手槍無殺傷力，但陳開槍行為，顯已對往來公眾造成危險，依恐嚇公眾罪判陳3月徒刑，得易科9萬元罰金。

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