跟女友吵架竟在鬧區開槍洩憤 莽男被判5年6月

警方於案發時逮捕江男。（記者吳昇儒翻攝）

2023/11/12 14:04

〔記者吳昇儒／基隆報導〕基隆江姓男子去年11月28日凌晨因與女友吵架，心情鬱悶，加上酒後引發心中不滿，突然在廟口鬧區開槍，引發民眾報警被逮捕送辦。基隆地院審理時，江男辯稱持槍是為了保護自己，但又稱手槍沒殺傷力，前後矛盾，認定他早知槍枝可正常擊發，依違反槍砲彈藥刀械管制條例判處江男5年6月徒刑。

判決書指出，江男當天凌晨到酒吧喝啤酒，隨即酒駕上路，行經愛四路時持改造手槍從車內透過天窗，對空擊發1槍，驚動附近人車。

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警方接獲報案前往，並盤查江男及同車的陳姓男子，在江男同意下，員警檢查車內物品，結果在副駕駛座腳踏墊起出手槍1支和空彈殼，而江男酒測值高達0.41毫克，已觸犯公共危險罪。

員警另在陳男的包包內發現2顆子彈，江指出那是他放進去的，卻稱只是沒辦法擊發出去的子彈模型。

警方當場查扣手槍及具殺傷力非制式子彈2顆以及被擊發的空包彈彈殼，並將江男帶回偵詢。江男告訴警方，他因與女友吵架心情不好，外出喝酒後，再開槍洩憤。

法官審理時，江男宣稱該槍枝是在2017、2018年間，受真實姓名不詳暱稱「老育」的人委託保管，但後來老育死亡，本想把槍藏放在住處，但有了車子之後，改放在車上「想保護自己」；隨後又稱該把槍枝，並不具殺傷力。

法官認為，若槍枝只是模型無法擊發，又江男為何認為這把槍可以「保護自己」？可見他知道槍枝可正常擊發，具殺傷力，且刑事局鑑定也認定該槍具有殺傷力。

法官認定江男非法持有槍械屬實，依違反槍砲彈藥刀械管制條例判處江男5年6月徒刑，併科罰金5萬元，罰金得易服勞役；另酒駕部分則判處有期徒刑3月，得易科罰金。

法官認定江男非法持有槍械屬實，依違反槍砲彈藥刀械管制條例判處江男5年6月徒刑，併科罰金5萬元。 （記者吳昇儒攝）

警方於案發時起出江男持有的槍枝與子彈。（記者吳昇儒翻攝）

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