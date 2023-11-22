國民黨部主任與黨員幫她買票判刑 南投議員林芳伃還是當選有效

國民黨南投縣議員林芳伃，被檢方提起當選無效之訴，二審今天駁回檢方上訴，林當選有效確定。（資料照）

2023/11/22 13:43

〔記者張瑞楨／台中報導〕國民黨南投縣議員當選人林芳伃，去年選舉期間，國民黨員林雪芬與該黨黃復興南投黨部黃強埔區黨部主任陳裕隆，用現金與禮盒幫林芳伃賄選，這兩人於今年3月判刑確定，南投地檢署對林芳伃提起當選無效之訴，南投地院一審駁回，檢方上訴二審，高等法院台中分院今天判決出爐，認為林芳伃雖是國民黨黃強埔區的黨員，且與林雪芬有私交，但並無證據可證明，林芳伃知道或參與、授權兩人賄選，駁回檢方上訴，林芳伃當選有效，全案確定。

高等法院台中分院判決摘要指出，南投地檢署提起當選無效之訴，指林芳伃是中國國民黨南投縣黨部推薦，去年舉辦的南投縣議會第20屆議員第5選區（埔里鎮、國姓鄉及仁愛鄉）議員選舉當選人，林雪芬是國民黨埔里鎮黨部黨員、陳裕隆是中國國民黨黃復興南投黨部黃強埔區黨部主任，林雪芬與林芳伃有私交，為求讓林芳伃能順利當選，林雪芬、陳裕隆與林芳伃共同基於買票賄選的犯意聯絡，由陳裕隆提供南投縣埔里鎮蜈蚣里黃復興黨員名冊給林雪芬，林雪芬自行籌措買票的財物，去年（2022年）11月17日，由陳裕隆開車搭載林雪芬，向兩位選民行賄。

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林雪芬等2人，分別贈送1盒養生茶與現金500元，要求2位選民投票支持林芳伃，但被2位選民拒收，之後又到另外兩位選民住處，交付2張500元紙鈔給選民，其中一位選民收錢同意投票支持林芳伃，南投地方法院於今年3年底，依共同犯公職人員選舉罷免法的交付賄賂罪，判處陳裕隆徒刑1年7月，緩刑2年，條件是支付國庫10萬元，林雪芬同罪名判刑1年10月，緩刑4年，條件是支付國庫20萬元，南投地檢署並對林芳伃提起當選無效之訴，不過，南投地院一審駁回，檢方上訴二審。

高等法院台中分院今天判決指出，林雪芬、陳裕隆已經南投地院判決有罪確定，但檢察官起訴書與有罪的判決書，都未認定林芳伃與林雪芬、陳裕隆，有共同犯意或行為分擔上述賄選行為，林雪芬、陳裕隆於刑事的供述，也不能證明兩人買票行徑，是林芳伃授意、事前知情或參與，也無法證明行賄的財物（現金與禮盒）是來自於林芳伃。

二審認為，林雪芬、陳裕隆都不是林芳伃競選團隊的成員或樁腳，也沒有參與林芳伃的選舉事務，不能僅因林雪芬是南投縣長選舉國民黨候選人競選總部的副總幹事、陳裕隆是國民黨黃強埔區黨部主任、林芳伃與陳裕隆都屬黃強埔區黨部黨員、林芳伃是國民黨推舉的議員候選人，以及林芳伃與林雪芬有私交，就認林芳伃知道、參與或授意兩人賄選，據此駁回南投地檢署檢察官的上訴，全案確定。

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