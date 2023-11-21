北市警、銀行合作阻詐 第3季攔下5.7億元

台北市警察局配合銀行全力攔阻詐騙案，第3季攔阻金額高達5.7億元。（記者劉慶侯攝）

2023/11/21 16:36

〔記者劉慶侯／台北報導〕根據台北市刑警大隊統計指出，今年第3季（7月至9月）北市金融機構實施關懷提問成功攔阻詐騙案件共401件，攔阻金額總計新台幣5億7313萬1325元，依各金融機構成功攔阻件數除以設置於北市的分行數之比例換算「攔阻量能」，其中績優金融機構前3名分別為國泰世華銀行、中國信託銀行、台北富邦銀行。

警方表示，第1名國泰世華銀行攔阻量能1.7（102件）、攔阻金額1億131萬7883元；第2名中國信託銀行攔阻量能1.021（48件）、攔阻金額3830萬3003元；第3名台北富邦銀行攔阻量能0.757（56件）、攔阻金額2億2930萬9625元，合計攔阻金額將近3.7億元。

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北市警察局特別邀請績優金融機構出席市政府舉辦的治安會報，由市長蔣萬安針對第3季攔阻量能前3名之金融機構頒發感謝狀，並感謝金融機構與警察局共同合作阻詐，落實關懷提問機制，成功攔阻民眾被害款項，減少民眾財產損失。

北市警察局表示，詐騙集團常透過網路社群主動搭訕被害人，並假借股票、虛擬通貨及基金等名義，吸引加入LINE投資群組，初期會先讓民眾小額獲利，再以資金越多獲利越多等話術，引誘民眾加入投資網站或下載APP並投入大量資金，後續再以繳保證金等理由拒絕出金，聽到「保證獲利」、「穩賺不賠」必定是詐騙，不要輕信來源不明投資管道或網路連結，如遇到加「LINE」進行投資就是詐騙。

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