能高安東軍縱走近奧萬大路段嚴重崩塌 已釀多人受困求援

能高安東軍縱走近奧萬大路段日前嚴重崩塌，路基流失，已造成人員受困。（民眾提供）

2023/11/20 10:10

〔記者佟振國／南投報導〕日前東北季風影響，中部高山風強雨驟，也導致知名重裝路線能高安東軍縱走，在鄰近奧萬大路段新增多處大型崩塌災害，路基完全流失，本月17、18日已釀多人受困，甚至連前往救援警消也險些滑落山崖，警消人員建議能否封閉整修後再開放，也有山友呼籲若不具專業登山技能，現階段最好別嘗試。

能高越嶺道西段因卡努風災重創封閉整修，本月3日正式開放，但不僅從屯原登山口至天池莊，沿途有多處崩塌，必須採取高繞等方式通行，過天池山莊後的能高安東軍縱走也有不少狀況，17、18日分別有山友在鄰近奧萬大崩塌路段及萬大南溪受困求援案。

請繼續往下閱讀...

也有山友19日在臉書社團「天池山莊大小事」PO文分享能安縱走下奧萬大路段難度完全可以空降四大障礙之首，第二獵寮到溪底，第一越嶺點到松風嶺，這2段路段 足以用「十步一小崩，百步一大崩」來形容，路況已是中級山半探勘以上難度，沒有百岳80座以上或多次探勘的經驗，還有連續過30個以上崩壁的膽子，強烈建議撤退，這不是恐嚇，17、18日接連有2人自組隊拋棄受傷隊友，自行叫直升機撤退，以及5人商業團也是靠直升機救援，因此近期撤退與救援事件極多，請審慎考慮。

消防人員也私下表示，17日前往救援時，2名警消在橫越大崩塌時即滑落山崖約6公尺，再下去就深不見底，幸運撿回一命，多次嘗試未果，最後與林業署人員撤退，最後申請直升機救援，建議能暫時封閉整修待路況穩定再開放。

林業署南投分署表示，基於登山責任自主，請山友務必自行注意登山安全，目前已在屯原登山口服務站、天池山莊現場、山林悠遊網、天池山莊訂房網、天池山莊大小事等管道，加強宣導登山安全觀念及山區山徑即時狀況，建議無萬全準備及體能，不宜前往，以維護自身安全，減少山域事故發生。

能高安東軍縱走鄰近奧萬大路段先前即有崩塌，人員已十分難行，日前的降雨強風又新增多處崩塌，路況更加險惡。（資料照）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法