1119台灣急診日 新北消防獲「EMS金梧桐獎」

新北市消防局獲得台灣急診醫學會及消防署、軍方、全國急診專家評審，獲得今天EMS金梧桐獎團體獎殊榮，對新北緊急救護內外勤人員是一大鼓舞；緊急救護科長林士閔（右2）今代表受獎。（記者吳仁捷翻攝）

2023/11/19 20:01

〔記者吳仁捷／新北報導〕今天是1119台灣急診日，台灣急診醫學會與屏東榮總今天合辦研討會，並頒發號稱全國緊急醫療最高榮耀的「EMS金梧桐獎」，由新北市消防局奪下團體獎，緊急救護科長林士閔代表受獎，理事長許建清表示，新北市推動智能科技智慧雲端動態救護系統（MER2.0）的創新，結合醫師即時線上介入指導及醫院急診室同步啟動，成功提升康復出院率，112年1到9月OHCA康復出院率11.42％，為全國第一，獲得委員一致肯定。

112年度「EMS金梧桐奬」由台灣急診醫學會主辦，結合內政部消防署、各縣市消防局、交通部、國軍相關單位以及優秀的醫療指導醫師所提名，經學會緊急醫療救護委員會針對政策企劃、教育訓練、研究創新和區域間影響等方面卓越成就嚴格審查，最終由新北市消防局緊急救護科榮獲「EMS金梧桐獎」的團體獎。

請繼續往下閱讀...

許建清說，新北市消防局在急救救護和醫療領域成績顯著，積極推動高級救護技術員（EMTP）培訓、智能行動救護車建置、專責救護隊成立、醫療指導醫師聘任人數增加、院前啟動葉克膜、高階救護機動支援隊（EMT-P+）、消防車輛送AED（PUA）及施打骨針等醫療政策。

同時透過智能科技智慧雲端動態救護系統（MER2.0）的創新，結合醫師即時線上介入指導及醫院急診室同步啟動，成功提升康復出院率，112年1月至9月OHCA康復出院率11.42％為六都第一，充分體現了公部門承諾守護市民安全。

今天的頒獎在屏榮登場，由緊急救護科長林士閔代表新北市消防局受獎；林士閔表示，這項榮譽給予新北消防救護人員一大鼓勵，新北市人口突破400萬，每年救護量高達20多萬件，做好救護服務為艱鉅挑戰，緊急救護科多年來全面用心提升救護品質，未來全體救護內外勤人員將不斷創新、精進，給予市民最高水準的到院前緊急救護。

新北市消防局獲得台灣急診醫學會及消防署、軍方、全國急診專家評審，獲得今天EMS金梧桐獎團體獎殊榮，對新北緊急救護內外勤人員是一大鼓舞。（記者吳仁捷翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法