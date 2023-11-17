又是酒駕！男開BMW撞斷電桿害718戶停電 酒測值高達0.82

彰化花壇發生酒駕自撞意外，不只BMW車頭凹毀，電桿也撞斷了。（民眾提供）

2023/11/17 19:30

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化縣花壇鄉今天凌晨發生酒駕自撞意外，林姓男子撞斷長春村彰員路上電桿，酒測值高達0.82。台電彰化區處下午立即派人更換，因應施工作業，停電718戶。

彰化警分局交通分隊長李孝禹說，這起自撞意外發生在今天淩晨1點30分左右，林姓男子酒後駕駛BMW，在花壇鄉長春村彰員路撞斷電桿，BMW則子車頭凹損，車體多處刮痕，林男疑似腦震盪，手腳擦挫傷，酒測值為0.82。

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台電彰化區營業處接到電桿折斷消息後，先派員臨時扶正、安全固定，下午搶修，因為要卸下損壞電桿及安裝新電桿，為了施工安全起見，一工區一度雙向道路封閉，並有718用戶停電。台電已向警察局報案，等台電施工復舊完成後，將依實際所耗費的金額向肇事者索賠。

不過，花壇鄉長春村彰員路凌晨才發生酒後自撞意外，下午3點多又傳出白沙村彰員路發生火災。縣議員李成濟說，起火地點早年是蜜餞工廠，如今是堆放雜物的倉庫，所幸沒有人員受困，只是濃煙很大，還好隔璧民宅住著的中風老翁由兒子背到屋外，讓人都鬆了一口氣。

花壇消防分隊長林忠輝指出，這起倉庫火災，倉庫為磚造平房，火勢很快獲得控制，沒有人員傷亡。

網路社群《花壇人俱樂部2》版主陳元銘指出，彰員路今天不平靜，凌晨在長春村發生酒駕自撞，下午白沙村發生火災。兩地雖然相距大約4公里，但因為火災發生後，其他消防分隊消防車要行經彰員路北上支援搶救，卻因為酒駕男子把電桿撞斷，台電人員搶修必須短暫雙向封閉道路，只好繞道來支援，都讓居民大喊酒駕真是太可惡了，還好火災迅速撲滅，沒有釀成更大的災難。

彰化花壇發生酒駕自撞意外，不只BMW車頭凹毀，電桿也撞斷了。（民眾提供）

彰化花壇發生酒駕自撞意外，不只BMW車頭凹毀，電桿也撞斷了。（民眾提供）

彰化花壇發生酒駕自撞意外，也撞斷電桿，台電彰化區營業處派人更換搶修。（民眾提供）

彰化縣花壇鄉白沙村彰員路下午傳出火災，起火點是磚造平房的倉庫，所幸無人受傷。（民眾提供）

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