酒駕入獄3次關不怕！男前案宣判當天犯第11次 法官怒了

邱男12年違反11次酒駕，法官審理認為，邱男視法律如無物，依公共危險罪將他重判1年7月徒刑。（資料照）

2023/11/11 17:13

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化從事重型機器拆除工作的邱姓男子，酒駕記錄罄竹難書，從2011年到今年2月酒駕被逮10次，被判入獄3次，仍不知悔改，今年6月14日一審宣判邱男第10次酒駕刑期，結果他當天再度酒駕被捕。法官審理認為，邱男視法律如無物，依公共危險罪將他重判1年7月徒刑。

判決書指出，今年6月14日晚間6點多，邱男（55歲）在工地飲用酒類後，隨即騎機車上路，不久就被警方攔查，測得吐氣酒精濃度達每公升0.66毫克，依公共危險罪嫌移送法辦。

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法官審理發現，邱男近12年來竟有10次酒駕記錄，第一次發生2011年9月，開車被盤查，判決罰金5萬元；同年12月，邱男再度酒駕被查獲，判刑2月，2012年則酒駕3次被逮，分別判3月、4月、5月，2013年酒駕2次，分別判刑6月與9月。

邱男也因此首次入監服刑，2015年邱男出獄後不久又酒駕被逮，被判刑10月，2015年、2017年同樣重蹈覆轍，被判刑10月、11月。今年初2月，邱男第10度酒駕被查獲，判刑11月，併科罰金5萬元，未料在6月14日宣判當天，邱男第11度酒駕被逮，讓逮捕的員警直搖頭，「怎麼又是你！」

法官審理認為，邱男12年來共違反11次酒駕，測得酒精濃度從0.36到0.85毫克之間，雖然均未曾肇事，但也不應仰仗酒量好或運氣好，就心存僥倖，無視自己及其他用路人生命、身體、財產安全。而邱男又於前案判決確定當日，再犯第11酒駕，足認其視國家禁絕酒後駕車行為之法律規範如無物，法敵對意識強烈，如不給予嚴重之懲罰，顯然不足以促使被告自省，審酌後判刑1年7月。全案可上訴。

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