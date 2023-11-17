拋家棄女自認「是不負責任的父親」 法官判女兒不用扶養年邁父親

證人指張男並未與女兒同住，且沒有扶養女兒，台中地院採信證詞，免除女兒扶養年邁父親的義務。（記者張瑞楨攝）

2023/11/17 14:57

〔記者張瑞楨／台中報導〕台中市40多歲張姓女子向法院控告父親張男，她指稱父親從小就離家，未盡扶養之責，現在已經75歲年邁，卻要她負擔扶養義務顯然不公平，張男坦承自己「是不負責任的父親，對女兒很抱歉」，但仍堅稱女兒應扶養他，法院傳喚張女的乾媽作證，指張男不但沒與張女同住，還經常向奶奶（張男之母）索錢，台中地院認為證詞足以證明張男未扶養照顧女兒，據此判決免除張女的扶養義務。

判決書指出，張女向台中地院提起減輕或免除扶養義務的民事訴訟，張女說自己從小與爺爺奶奶同住，父親張男沒有扶養照顧她，如令她負擔對父親的扶養義務，顯失公平。

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張男則說，她沒有跟女兒一起住，「我自己住外面，因為我在外面工作，但每個月有都有拿幾仟元給我的爸爸、媽媽，是給現金」，他坦承「我是不負責任的父親，對女兒很抱歉」等語。

台中地院認為，張男75歲，名下有汽車2輛，近3年所得0元，張女的乾媽出庭證稱，20多年前，她與張女的奶奶熟識，張女滿月時，奶奶就會推著張女來買菜，據她所知，張女滿月的時候媽媽就跑了，張女之後就跟爺爺奶奶同住，張男並未與張女同住，奶奶還告訴她，張男沒有付扶養費。

證人還強調，她印象中，大概是張女就讀國中時，因為張男常常回家翻箱倒櫃，吵鬧要錢，奶奶怕張男把房子賣掉或把地契、存摺拿走，所以把地契、存摺放在她那裡，她還跟奶奶說，「妳不怕我把房子賣掉，奶奶說不怕，說相信我」。

另外，奶奶常向她借錢，還說不希望兒子（張男）吵吵鬧鬧，奶奶是跟她借錢給張男，借了無數次，但奶奶都有還，大概一次2、3000元，是20幾年前之事。

法官認為，證人的證詞可信，足以證明張男長期未與張女同住，亦未支付扶養費用，張女主張為真，張男雖辯稱有用現金支付扶養費用，卻未舉證以實其說，也與證人上述證詞不符，自難採信，張男對女兒從年幼起，即長期未盡其扶養之義務，亦未關心生活，顯已構成對負扶養義務者無正當理由未盡扶養義務，且情節重大，如強令張女負擔與其長期感情疏離的張男扶養義務，顯失公平，據此判決免除扶養義務，可上訴。

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