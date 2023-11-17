承審立委收賄案太勞累 高院法官蕭世昌緊急送醫心臟裝支架

曾以貪污罪重判林益世13年半的等法院法官蕭世昌，因承審立委收賄案太勞累病倒，緊急送台大醫院，目前已返家休養。（記者楊國文攝）

2023/11/17 13:09

〔記者楊國文／台北報導〕朝野立委集體收賄案震驚社會，承審此案的高等法院受命法官蕭世昌一年多來因時常加班審案，日前打球後身體不適送醫，醫院緊急替他心臟裝上3支支架，目前已返家休養中，原訂今日上午9時30分召開立委收賄案的準備程序庭因而臨時取消延期。

高等法院指出，蕭世昌法官目前復原狀況良好，承審立委行賄案尚無更換法官的打算，蕭世昌法官的個股行政事務暫由書記官長連育群代理中，高院並呼籲同仁注意身體健康。

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蕭世昌自去年9月被抽中審理立委收賄案以來，因被告有5位前、後任立委蘇震清、陳超明、廖國棟、徐永明、趙正宇等人，另有多位助理涉案，備受矚目，加上全案案情複雜、卷證之多，將辦公室堆得像小山一樣，蕭世昌因此時常加班，積極審理此案，至今僅準備程序庭庭訊即審理一年多，已傳訊過5位前後任立委、助理等人，相當辛勞。

不料，蕭世昌日前下班後打桌球時感到身體不適，疑似出現心肌梗塞情形，經緊急送到台大醫院治療，院方替他心臟裝上3支支架後住院休養，因病情好轉，已返家休息。

蕭世昌曾任桃園地院庭長，辦案以認真出名，太太是檢察官。蕭世昌最為人印眾深刻的是，升任高等法院法官後7年前審理前立委林益世涉收賄案，擔任合議庭受命法官，當時台北地院審理認為林益世收錢「喬」民間合約，不是公務員職務上行為，不構成貪污，依公務員恐嚇得利等罪輕判林7年4月，但蕭世昌等合議庭3位法官改採「實質影響力」見解，認定林以執政黨大黨鞭身份恫嚇、施壓，已觸犯貪污罪的違背職務收賄罪，改為重判林13年6月，刑期幾乎比一審多一倍。

巧合的是，六連霸的國民黨籍的現任立委廖國棟，一審被判刑8年6月，上訴高等法院後廖國棟出庭堅稱清白，並求情說患有心律不整、糖尿病、腎臟功能不全等疾病，正接受治療，不可能逃亡，請求解除限制出境、出海處分，但蕭世昌等合議庭3位法官認定廖有逃亡之虞，裁定廖自9月15日起，繼續限制出境、出海8個月，結果反而是過度操勞的蕭世昌在心臟裝上支架。

立法院3年前爆發立委集體收賄案，無黨籍的蘇震清等4名立委，涉嫌收受前太流公司負責人李恆隆賄賂，為公司法修法爭議，以開公聽會、質詢等方式向經濟部官員施壓，助李恆隆奪回SOGO百貨經營權，台北地院依不違背職務收受賄賂罪判蘇10年、國民黨立委陳超明7年8月、廖國棟8年6月、前時代力量立委徐永明依期約賄賂罪判刑7年4月，至於立委趙正宇被依逃漏稅判刑6月，全案上訴高等法院審理。

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