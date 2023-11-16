為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

警政署與Whoscall合作 攜手阻詐騙侵擾、揪詐騙連結

警政署與Gogolook走著瞧股份有限公司（下稱Gogolook）成立「科技防詐巡守隊」，今舉行記者會宣傳。（記者邱俊福翻攝）

警政署與Gogolook走著瞧股份有限公司（下稱Gogolook）成立「科技防詐巡守隊」，今舉行記者會宣傳。（記者邱俊福翻攝）

2023/11/16 16:21

〔記者邱俊福／台北報導〕警政署今舉辦與Gogolook走著瞧股份有限公司（下稱Gogolook）成立「科技防詐巡守隊」記者會，宣布不僅合作拍攝防詐宣導影片，也將利用該公司Whoscall APP功能，協助用戶防制詐騙電話的侵擾，以及免費提供的「檢查連結」功能，幫助民眾揪出詐騙網路連結，降低被詐騙的風險，以共同守護民眾荷包。

警政署長黃明昭、刑事局長周幼偉、Gogolook董事長鄭勝丰、Gogolook董事楊應超今都出席活動，並特別邀請反詐騙大使、最美里長陳紫渝到場響應。

另Gogolook於活動中更加碼提供10萬組為期半年的Whoscall進階版服務，輸入「SCAMFREE165」就可兌換，進階版服務包括自動封鎖騷擾號碼、自動更新號碼資料庫、智慧分類簡訊及移除廣告功能，更能積極防制詐騙。

警政署表示，經統計112年1月1日至10月31日65歲以上民眾遭受詐騙案件數有3507件、4萬9156人，相較去年同期有上升趨勢，又高齡民眾一般較不擅長使用科技工具查證，易淪為詐騙犯罪受害者，而Whoscall APP的「檢查連結」功能，自112年5月檢查連結功能上線以來，已幫助用戶檢查逾15萬次陌生連結的風險性，更揪出超過11%的詐騙連結，「165」反詐專線則不定時會提供及公布民眾通報假投資網站的連結，讓檢查連結的資料庫更加完整。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
警署選前打擊槍、黑、詐 檢肅70名黑幫首惡、查獲詐欺案277件
2023/11/03 19:03

警署選前打擊槍、黑、詐 檢肅70名黑幫首惡、查獲詐欺案277件
警政署長黃明昭中秋拍片教防詐 提醒謹防「愛情詐騙」守荷包
2023/09/29 16:32

警政署長黃明昭中秋拍片教防詐 提醒謹防「愛情詐騙」守荷包

小心有雷！驚奇隊長2透露MCU關鍵資訊
誆稱可協助「找回被騙的錢」 二次詐騙多了
2023/09/20 12:24

誆稱可協助「找回被騙的錢」 二次詐騙多了
Apple Store卡詐騙案爆增 第二季較首季狂增逾2倍
2023/07/31 14:58

Apple Store卡詐騙案爆增 第二季較首季狂增逾2倍

邁向淨零 台新金摘5大獎
書劍集》打擊詐騙集團的決心
2023/07/12 05:30

書劍集》打擊詐騙集團的決心
社會今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播