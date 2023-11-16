女山友攻頂喀西帕南山後迷途失聯 搜索員上山搜救

花蓮縣消防局5名搜救人員上午搭空勤黑鷹直升機，出發前往太平谷營地進行搜救任務。（圖由消防局提供）

2023/11/16 15:48

〔記者花孟璟／花蓮報導〕一支登山隊伍共6人本月10日由南投東埔出發進入馬博拉斯橫斷路線，其中一名女性隊員昨於喀西帕南山登頂後下山時發生迷途失聯，經隊友搜尋未果，昨天下午向花蓮縣消防局報案，其中2隊友留在山區協助搜索，3隊友今照原定時間下山；消防局今派5員搭空勤直升機上太平谷營地擴大搜救。

消防局昨天下午接獲登山團體報案，1名年約40歲、綽號JOJO的李姓女子，與5名友人共2男4女10日起登馬博橫斷，行程排7天原訂今天下山。報案人向消防局說，失蹤的李女因覺得其他5隊友慢慢走，她「走走停停會很累」，表示自己先走，結果走較慢的5人在下午登上喀西帕南山時，本以為會見到先攻頂的李女卻不見蹤影。

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領隊透過手機聯繫到女子，女子才說自己走錯路，會持續攻頂，由於海拔3274公尺的山頂風大寒冷，加上時間已下午，5人決定先下去太平谷紮營。隊友告訴消防局，不久後李女傳來訊息說已經登頂，會下到營地會合，但隊友估算腳程時間遲遲等不到李女下山，往回走找尋可能的叉路均無所獲，加上手機聯繫不上，昨天傍晚5點40分左右向消防局報案請求救援。

包括花蓮縣消防局、林業及自然保育署花蓮分署玉里工作站、玉山國家公園南安管理站共5位先遣地面搜索人員，今天上午8點多搭上降落於玉里國小永昌分校的空勤總隊黑鷹直升機飛往太平谷營地落地，會同留在山上的領隊及隊友2人共7人進行擴大搜救。消防局也說，上午空勤直升機也在山區進行空中偵察，但沒有發現失蹤女子蹤跡，由於接下來寒流將報到，將全力進行搜索。

花蓮縣消防局會同林業署、國家公園共6名搜救人員上午搭空勤黑鷹直升機，出發前往太平谷營地進行搜救任務。（圖由消防局提供）

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