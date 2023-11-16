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首頁　>　社會

男子開車使用手機拒警攔查 加速逃竄法院前自撞受傷又被送辦

鄭男駕駛轎車失控撞毀路邊車輛。（警方提供）

鄭男駕駛轎車失控撞毀路邊車輛。（警方提供）

2023/11/16 13:48

〔記者彭健禮／苗栗報導〕48歲鄭姓男子昨（15）日晚間11點多，因為開車使用手機遇警方攔查，但鄭男加速，開車往苗栗市區中正路逃逸，不時跨越分向線逆向、蛇行，最後在苗栗地方法院前失控撞上停放路邊轎車才停下來，鄭男頸部挫傷送醫，乘客蘇姓男子則無大礙。全案將由警方依公共危險罪嫌移送苗栗地方檢察署偵辦。

苗栗警分局公館分駐所員警昨晚11點許，在公館鄉台6線五谷村路段發現鄭男邊開車邊使用手機，鳴笛示意欲上前攔查；不料，鄭男加速往苗栗市方向逃逸，警方尾隨並通報警網協助。

但鄭男為擺脫警方，不時跨越分向線逆向、蛇行，結果鄭男開到苗栗市中正路、苗栗地方法院前時，因閃避一輛迴轉車輛，失控撞上路旁停放車輛才停下來。

警方調查，鄭男並無酒駕，也沒有攜帶違禁品或遭通緝，乘客蘇男當時也極力勸阻，但鄭男仍不願配合警方攔查，最後還因沿途更有跨越雙黃線逆向行駛、撞毀他人車輛，被警方依法送辦。

苗栗警分局呼籲，駕駛人開車上路應確實遵守交通規則，如不慎違規千萬不要心存憢悻加速逃逸，避免危及自身及其他用路人安全。

路邊車輛遭波及。（警方提供）

路邊車輛遭波及。（警方提供）

鄭男開車於苗栗地方法院前失控自撞。（民眾提供）

鄭男開車於苗栗地方法院前失控自撞。（民眾提供）

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