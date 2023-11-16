竹縣府強拆峻源違章工廠 遭設疑有毒害貝克桶阻攔還警告刁難
2023/11/16 12:56
〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣關西鎮位於台3線旁、從事回收有機廢溶劑等地峻源（股）公司因為廠房有大量屬於違建，經關西鎮公所查報後，縣府勒令自拆不拆，縣府工務處今天早上9點派出拆除大隊到場強制執行，卻遭到業者蓄意堆放疑似裝有有毒廢溶劑的貝克桶等阻撓，現場人員回報縣府工務處指稱，業者警告拆除人員「要小心」、「會爆炸」、「後果自行負責」等惡意刁難，一度爆發衝突，經警方強力排除後，才順利展開拆除作業。
縣府代理工務處長陳盈州說，確實他也收到現場同仁前述遭到業者警告的訊息，對於業者的惡意，警察局長林信雄也表示只要有人阻攔強制執行拆除的公務，就立刻以現行犯逮捕。
請繼續往下閱讀...
也到場關切的綠黨新竹縣第1選區立委參選人、前縣議員余筱菁說，峻源的廠區只有主建物合法，其他10幾處都是違章建築。她抨擊縣府縱容，才會讓業者膽敢如此囂張，其中縣府環保局難辭其咎。
縣府環保局表示，他們始終密切注意峻源對周邊環境的影響，有證據就開罰，絕沒有怠惰或縱容，峻源也在今年8月中決定關廠轉戰其他市場，後續他們仍會密切關注峻源周邊的環境狀況。
根據關西鎮公所的查報資料顯示，峻源廠內至少有8處違建鐵皮建物，每棟1到2樓，高從1.5公尺到3公尺不等，總面積約405坪。
陳盈州說，縣府對於峻源的違建建物計畫用1天的時間都全部拆到不堪使用，因為早上峻源惡意的阻擋，以致工作稍有延遲，可能需要額外1、2天，但仍會強制執行到底。