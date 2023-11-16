竹縣府強拆峻源違章工廠 遭設疑有毒害貝克桶阻攔還警告刁難

新竹縣府工務處今天進入峻源要強拆違章鐵皮建物，卻遭業者蓄意在廠前堆放疑似裝載有害物質的貝克桶警告和阻攔。（記者黃美珠攝）

2023/11/16 12:56

〔記者黃美珠／新竹報導〕新竹縣關西鎮位於台3線旁、從事回收有機廢溶劑等地峻源（股）公司因為廠房有大量屬於違建，經關西鎮公所查報後，縣府勒令自拆不拆，縣府工務處今天早上9點派出拆除大隊到場強制執行，卻遭到業者蓄意堆放疑似裝有有毒廢溶劑的貝克桶等阻撓，現場人員回報縣府工務處指稱，業者警告拆除人員「要小心」、「會爆炸」、「後果自行負責」等惡意刁難，一度爆發衝突，經警方強力排除後，才順利展開拆除作業。

縣府代理工務處長陳盈州說，確實他也收到現場同仁前述遭到業者警告的訊息，對於業者的惡意，警察局長林信雄也表示只要有人阻攔強制執行拆除的公務，就立刻以現行犯逮捕。

請繼續往下閱讀...

也到場關切的綠黨新竹縣第1選區立委參選人、前縣議員余筱菁說，峻源的廠區只有主建物合法，其他10幾處都是違章建築。她抨擊縣府縱容，才會讓業者膽敢如此囂張，其中縣府環保局難辭其咎。

縣府環保局表示，他們始終密切注意峻源對周邊環境的影響，有證據就開罰，絕沒有怠惰或縱容，峻源也在今年8月中決定關廠轉戰其他市場，後續他們仍會密切關注峻源周邊的環境狀況。

根據關西鎮公所的查報資料顯示，峻源廠內至少有8處違建鐵皮建物，每棟1到2樓，高從1.5公尺到3公尺不等，總面積約405坪。

陳盈州說，縣府對於峻源的違建建物計畫用1天的時間都全部拆到不堪使用，因為早上峻源惡意的阻擋，以致工作稍有延遲，可能需要額外1、2天，但仍會強制執行到底。

峻源公司今天被控阻攔縣府強制拆除違章的行動，一堆人一度被拒在大門外動彈不得。（記者黃美珠攝）

新竹縣政府今天強制拆除違章鐵皮工廠，卻遭業者峻源公司惡意阻攔。（記者黃美珠攝）

新竹縣政府今天強制拆除違章鐵皮工廠，卻遭業者峻源公司惡意阻攔。（記者黃美珠攝）

新竹縣政府今天強制拆除違章鐵皮工廠，卻遭業者峻源公司惡意阻攔。（記者黃美珠攝）

綠黨新竹縣第1選區立委參選人余筱菁今天也在峻源的拆除現場外關切縣府強制執行的進度，並高舉自己的競選訴求。（余筱菁提供）

峻源公司違章廠房一覽。（余筱菁提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法