真慘！中醫博士選南投議員 賄選羈押落選又判刑

擁有中醫博士學歷的王燕珠，涉嫌以一票500元賄選被羈押，一審與二審都判刑3年8月徒刑，褫奪公權5年。（圖取自王燕珠臉書）

2023/11/15 19:41

〔記者張瑞楨／台中報導〕擁有中醫博士學歷，曾在當選民間鄉民代表後，因賄選判決當選無效的南投縣議員第一選區落選人王燕珠，去年的競選期間，涉嫌以一票500元金額向選民賄選，南投地檢署偵查期間，她為此被羈押，之後又落選，還被南投地院一審依違反選罷法的交付賄賂罪，判處3年8月徒刑，褫奪公權5年，王上訴二審，且一再堅稱自己沒賄選，高等法院台中分院今天（15日）認定王燕珠犯罪事證明確，駁回上訴，可上訴三審。

判決書指出，王燕珠參選南投縣議員第一選區（南投市、名間鄉），去年10月間，由本人向選民以現金500元買票，南投地檢署去年11月偵辦時，向南投地方法院聲押王燕珠獲准，她不但落選，而且還被起訴。

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南投地院審理時，王否認現金買票，但法官不採信辯詞，認定王燕珠交付賄賂犯行明確，認為她雖有生化碩士、中醫博士等高學歷，但5年前也曾因賄選，在當選名間鄉民代表後，被判決當選無效的前科紀錄，將她判處徒刑3年8月，褫奪公權5年。

王上訴二審，仍堅稱無賄選，高等法院台中分院認為，王燕珠涉嫌於去年10月下旬，交付7500元給莊姓選民，其中5000元是向莊姓選民與家人賄選，其餘2500元則是委託莊姓選民向其他選民獲選，莊姓選民則交錢給吳姓與林姓選民買票，另外，去年10月28日晚間，王燕珠涉嫌交付1500元給劉姓選民，委託發放賄款給其他選民，劉姓選民則向吳姓選民賄選。

二審認為，王燕珠雖然否認有上述行為，但她確實有買票行賄的犯行，包括莊姓等選民（證人）證述明確，王燕珠所辯不足採信，她觸犯選罷法第99條第1項的交付賄賂罪，事證明確。

另外，一審法院審酌王燕珠為南投縣議員候選人，不思以公平方法競爭，無視嚴禁賄選之法治，以行賄方式圖謀勝選，所為妨害選舉之公正性，嚴重影響民主政治之運作，兼衡其犯後飾詞否認，犯後態度不佳，及其自述中醫博士等智識程度，再參酌本案賄選的犯罪動機、行賄對象人數、金額及犯罪分工等，一審判處有期徒刑3年8月，褫奪公權5年，判決並無違誤，量刑亦屬妥適，二審維持原審判決，駁回王燕珠上訴，可上訴三審。

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