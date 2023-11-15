一份300元！彰化再查獲收購連署書 1聲押1交保

彰化地檢署查獲2起收購連署書案件，檢方訊後予以朱男以3萬元交保，柯女則有串供逃亡之虞，今午下法院聲請羈押獲准（資料照）

2023/11/15 18:33

〔記者陳冠備／彰化報導〕中央選舉委員會昨日審定通過並公告第十六任總統、副總統選舉連署書審查結果。彰化地檢署今（15日）仍查獲2起違法連署案見，其中柯姓女子涉嫌以每份300元價格收購連署書，另朱男則非法持有約200份個人資料，均涉嫌違反選舉罷免法、偽造文書及違反個資保護法偵辦，檢方訊後予以朱男以3萬元交保，柯女則有串供逃亡之虞，今午下法院聲請羈押獲准。

彰化地檢署指出，檢方接獲情資，柯女（25歲）與朱男（25歲）涉嫌利用人頭證件、偽造連署書之方式，假冒連署書，檢方指派檢察官陳姵伊、廖偉志於11月14日、15日派警至朱男與柯女相關處所執行搜索，發現有為數不少已填寫身分資料的連署書及相關資料。

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據了解，柯女以每份個資300元替郭台銘衝高連署份數。檢方表示，現場搜出約20份已完成填寫的連署書，偵辦檢察官認為，柯女違反總統副總統選舉罷免法第87條第1項第2款、偽造文書等罪，且有逃亡、勾串共犯及證人之虞，向法院聲請羈押禁見獲准。

另外朱男住處查獲約200份來源不明的身分證影本等個資，檢方訊問後認為無羈押必要，予以3萬元交保。

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