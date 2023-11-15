行人阻小黃運將抽菸遭打倒後慘遭來車輾斃 死者與打人嫌犯同一車隊

新北市板橋傳出林姓計程車司機毆打孫姓行人倒地後，行人不慎遭胡姓女駕駛輾斃，警方查出林嫌與死者竟為同一車隊員工，死者好意告誡林嫌別在車上抽菸，卻遭遇不測。（記者吳仁捷翻攝）

2023/11/15 14:12

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市板橋傳出孫姓行人與林姓計程車司機衝突後，遭途經胡女輾過不治；警方持續追查，赫見死者孫男與林嫌竟為同一車隊司機，孫男眼見林男在車上抽菸，好意制止他抽菸違反公司規定，林嫌下車一言不合動手打人，孫男自衛反遭林嫌打倒、腳踹倒地，胡女反應不及輾過孫男，檢警今將相驗釐清死因。

板橋警方調查，這起糾紛引發的死亡車禍發生在14日晚間8時許，54歲某大車隊孫姓司機步行路過板橋大觀路三段160巷口，發現同車隊的司機林男在車上抽菸，孫男直覺林男違反公司「司機不得在車上抽菸」規定，好意隔窗制止他，未料引發林嫌不滿。

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林嫌供稱，他一下車質問孫男甚麼事，孫男告訴他公司規定車上不能抽菸，林嫌回嗆，「沒載客人，休息載朋友講事情，抽個菸都不行！」，雙方一言不合，林嫌動手打孫男，孫男回擊要抓住林嫌，反遭打到腹部倒地，林嫌再補一腳，孫男在斑馬線上奮力爬起之際，遭35歲胡女開車輾過，當場重傷送醫不治。

林嫌辯稱沒有殺人意圖，只是一時氣憤；胡姓女駕駛則說，當時開車途經，根本不知道有人倒在地上，直到車身顛了一下，感覺輾過什麼停車，下車一看才驚覺輾過人，嚇得報案；警、消到場急救，發現孫男頭部重創，失去呼吸心跳，送醫搶救後仍回天乏術。

警方對兩人酒測，都沒酒精反應，將林嫌列為傷害致死、胡女列為過失致死嫌犯，應檢方要求，逕送新北地檢複訊；今天下午將相驗釐清死因。

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警方押解犯過失致死的林姓司機。（記者吳仁捷攝）

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