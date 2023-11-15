為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

行人阻小黃運將抽菸遭打倒後慘遭來車輾斃 死者與打人嫌犯同一車隊

新北市板橋傳出林姓計程車司機毆打孫姓行人倒地後，行人不慎遭胡姓女駕駛輾斃，警方查出林嫌與死者竟為同一車隊員工，死者好意告誡林嫌別在車上抽菸，卻遭遇不測。（記者吳仁捷翻攝）

新北市板橋傳出林姓計程車司機毆打孫姓行人倒地後，行人不慎遭胡姓女駕駛輾斃，警方查出林嫌與死者竟為同一車隊員工，死者好意告誡林嫌別在車上抽菸，卻遭遇不測。（記者吳仁捷翻攝）

2023/11/15 14:12

〔記者吳仁捷／新北報導〕新北市板橋傳出孫姓行人與林姓計程車司機衝突後，遭途經胡女輾過不治；警方持續追查，赫見死者孫男與林嫌竟為同一車隊司機，孫男眼見林男在車上抽菸，好意制止他抽菸違反公司規定，林嫌下車一言不合動手打人，孫男自衛反遭林嫌打倒、腳踹倒地，胡女反應不及輾過孫男，檢警今將相驗釐清死因。

板橋警方調查，這起糾紛引發的死亡車禍發生在14日晚間8時許，54歲某大車隊孫姓司機步行路過板橋大觀路三段160巷口，發現同車隊的司機林男在車上抽菸，孫男直覺林男違反公司「司機不得在車上抽菸」規定，好意隔窗制止他，未料引發林嫌不滿。

林嫌供稱，他一下車質問孫男甚麼事，孫男告訴他公司規定車上不能抽菸，林嫌回嗆，「沒載客人，休息載朋友講事情，抽個菸都不行！」，雙方一言不合，林嫌動手打孫男，孫男回擊要抓住林嫌，反遭打到腹部倒地，林嫌再補一腳，孫男在斑馬線上奮力爬起之際，遭35歲胡女開車輾過，當場重傷送醫不治。

林嫌辯稱沒有殺人意圖，只是一時氣憤；胡姓女駕駛則說，當時開車途經，根本不知道有人倒在地上，直到車身顛了一下，感覺輾過什麼停車，下車一看才驚覺輾過人，嚇得報案；警、消到場急救，發現孫男頭部重創，失去呼吸心跳，送醫搶救後仍回天乏術。

警方對兩人酒測，都沒酒精反應，將林嫌列為傷害致死、胡女列為過失致死嫌犯，應檢方要求，逕送新北地檢複訊；今天下午將相驗釐清死因。

☆自由電子報關心您，吸菸有害健康☆

警方押解犯過失致死的林姓司機。（記者吳仁捷攝）

警方押解犯過失致死的林姓司機。（記者吳仁捷攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
基隆行人死傷多 議員促先改善熱點
2023/11/15 05:30

基隆行人死傷多 議員促先改善熱點
運將遇打劫刀抵喉嚨 「空手奪白刃」反擊驚險畫面曝
2023/11/14 23:50

運將遇打劫刀抵喉嚨 「空手奪白刃」反擊驚險畫面曝

日月光年末送暖 財務長組團公益獻唱
婦人過馬路遭撞斷腿 客運司機最高罰4萬2、扣照1年
2023/11/12 12:16

婦人過馬路遭撞斷腿 客運司機最高罰4萬2、扣照1年
交部暫緩違停記點 行人零死亡聯盟明赴立院：人命安全不該走回頭路
2023/11/08 16:41

交部暫緩違停記點 行人零死亡聯盟明赴立院：人命安全不該走回頭路

小心有雷！驚奇隊長2透露MCU關鍵資訊
學童交通安全不如逛街人潮？中市議員籲學校周邊路口設行人專用時相
2023/11/01 17:48

學童交通安全不如逛街人潮？中市議員籲學校周邊路口設行人專用時相
社會今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播