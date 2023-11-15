汽車維修廠老闆染毒改槍 被捕感嘆「斜槓人生失敗了」

許男被捕後頗感嘆說，自己「斜槓人生失敗了」。（警方提供）

2023/11/15 12:04

〔記者張瑞楨／台中報導〕在彰化縣經營汽車維修廠的50多歲許姓男子，近年因經營不善又誤交損友，染上吸毒惡習，將積蓄花費殆盡，甚而走入歧途，透過網路自學研究改槍方法，台中市警局一分局上週搜索，查獲外型仿柯特9毫米衝鋒槍1支、仿IWI傑里科改造手槍1支、子彈85顆、達姆彈12顆與毒品，這批槍彈藏在報廢車內，他頗為感嘆承認說，自己「斜槓人生失敗了」。

中市警局一分局偵查隊調查，許男利用自身機械專業，以身邊既有工具進行改造槍彈，沒想到「斜槓失敗」被警查獲，全案詢後依毒品危害防制條例與槍砲彈藥刀械管制條例移送彰化地檢署偵辦，並持續深入清查本案毒品及槍彈的來源及流向，以及有無其他共犯或涉及其他刑案。

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一分局指出，本月8日專案小組申請搜索票執行搜索，於報廢車內，查扣外型仿柯特9毫米衝鋒槍1支、仿IWI傑里科改造手槍1支、子彈85顆、達姆彈12顆、電動砂輪機工具等非法槍枝改造工具1批、第一級毒品海洛因6包，毛重8.6公克、二級毒品安非他命7包，毛重46.8公克與吸食器1組等證物。

經了解，許男從事汽車修配業，可能因經營維修廠不佳，心情差又交壞朋友而染上吸毒惡習，積蓄花光後走入歧途，上網自學研究改槍方法，他也頗為感嘆說，自己的斜槓人生走錯路而失敗。

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警方於報廢車內，查獲槍彈一批。（警方提供）

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