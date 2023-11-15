為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

酒後碰肩爆衝突 兩幫人馬街頭鬥毆1人被砍傷

基隆兩幫人馬因酒後肢體碰撞引爆街頭鬥毆。（記者林嘉東翻攝）

基隆兩幫人馬因酒後肢體碰撞引爆街頭鬥毆。（記者林嘉東翻攝）

2023/11/15 11:16

〔記者林嘉東／基隆報導〕陳姓男子今天（15日）凌晨與顏姓友人飲酒歡唱快到天亮，2人步出基隆市一家KTV後，在1樓騎樓遭陳姓、林姓與張姓男子等3人挑釁，雙方為了同行友人「碰肩」意外爆發肢體衝突；未料衝突中，陳嫌突然掏出 1把折疊刀砍傷對方，致其中 1人大腿內側穿刺傷，傷勢較重。警方獲報案火速逮到行兇的陳男及2名友人；警訊後，將3人分依殺人未遂、傷害等罪嫌送辦。

基隆市警察局第一分局忠二路派出所今天凌晨4時許，獲報仁二路有打架糾紛，所長張畯盛率員到場發現有2名男子倒臥血泊，立即通知救護人員將2人送醫救治，並調閱路口監視器釐清案情。

警方調查，23歲陳姓男子與24歲顏姓男子，今天凌晨與多名友人到KTV飲酒歡唱，一直唱到今天凌晨4時許離去，陳等一行人下樓後，與22歲陳男、與同齡的林男與張男等一群人在店外騎樓相遇，雙方人馬中有人因為走路時不小心碰到對方的肩膀，因而爆發口角，但隨即化解，並各自離去。

陳男與顏男走到另一側愛三路藥妝店樓下等計程車時，與陳嫌等3人狹路相逢，見陳、顏只有2人，竟出言挑釁對方，雙方再度為了同行友人碰肩擦撞意外爆發肢體衝突；過程中，陳嫌突然拿出折疊刀攻擊對方，致陳姓被害人左大腿內側穿刺傷，顏男右小腿劃傷。

陳嫌行兇後與張、林等3人搭計程車離去，警方循線於案發1個半小時，逮到行兇的陳與張、林等3人；警訊後，分別依殺人未遂、傷害、聚眾鬥毆罪嫌移送基隆地檢署偵辦。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

基警逮到行兇的陳男（左）移送基隆地檢署偵辦。（記者林嘉東翻攝）

基警逮到行兇的陳男（左）移送基隆地檢署偵辦。（記者林嘉東翻攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
竹縣湖口市區驚傳當街砍人？警查疑男女糾紛 未持刀傷人
2023/11/14 08:12

竹縣湖口市區驚傳當街砍人？警查疑男女糾紛 未持刀傷人
畫面曝光！醉漢不滿「被出院」持菜刀猛砍門 小港醫院醫護驚魂10多分
2023/11/13 12:11

畫面曝光！醉漢不滿「被出院」持菜刀猛砍門 小港醫院醫護驚魂10多分

麥卡倫新臻彩系列閃耀自然酒色光譜
醉男不滿餐廳未開卻見客人走出 失控持三角錐襲擊
2023/11/10 08:10

醉男不滿餐廳未開卻見客人走出 失控持三角錐襲擊
男子酒後不滿遭警保護管束 深夜聚眾重返警局理論
2023/11/05 00:54

男子酒後不滿遭警保護管束 深夜聚眾重返警局理論

小心有雷！驚奇隊長2透露MCU關鍵資訊
2男公園酒後互毆 輸的回家拿刀砍對方頭部3刀
2021/11/05 13:58

2男公園酒後互毆 輸的回家拿刀砍對方頭部3刀
北市華西街老翁被砍 疑酒後與人衝突
2015/07/27 12:00

北市華西街老翁被砍 疑酒後與人衝突
社會今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播