酒後碰肩爆衝突 兩幫人馬街頭鬥毆1人被砍傷
2023/11/15 11:16
〔記者林嘉東／基隆報導〕陳姓男子今天（15日）凌晨與顏姓友人飲酒歡唱快到天亮，2人步出基隆市一家KTV後，在1樓騎樓遭陳姓、林姓與張姓男子等3人挑釁，雙方為了同行友人「碰肩」意外爆發肢體衝突；未料衝突中，陳嫌突然掏出 1把折疊刀砍傷對方，致其中 1人大腿內側穿刺傷，傷勢較重。警方獲報案火速逮到行兇的陳男及2名友人；警訊後，將3人分依殺人未遂、傷害等罪嫌送辦。
基隆市警察局第一分局忠二路派出所今天凌晨4時許，獲報仁二路有打架糾紛，所長張畯盛率員到場發現有2名男子倒臥血泊，立即通知救護人員將2人送醫救治，並調閱路口監視器釐清案情。
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警方調查，23歲陳姓男子與24歲顏姓男子，今天凌晨與多名友人到KTV飲酒歡唱，一直唱到今天凌晨4時許離去，陳等一行人下樓後，與22歲陳男、與同齡的林男與張男等一群人在店外騎樓相遇，雙方人馬中有人因為走路時不小心碰到對方的肩膀，因而爆發口角，但隨即化解，並各自離去。
陳男與顏男走到另一側愛三路藥妝店樓下等計程車時，與陳嫌等3人狹路相逢，見陳、顏只有2人，竟出言挑釁對方，雙方再度為了同行友人碰肩擦撞意外爆發肢體衝突；過程中，陳嫌突然拿出折疊刀攻擊對方，致陳姓被害人左大腿內側穿刺傷，顏男右小腿劃傷。
陳嫌行兇後與張、林等3人搭計程車離去，警方循線於案發1個半小時，逮到行兇的陳與張、林等3人；警訊後，分別依殺人未遂、傷害、聚眾鬥毆罪嫌移送基隆地檢署偵辦。