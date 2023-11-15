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首頁　>　社會

小倆口北市中山區酒店鬧離婚 男疑為好友出氣持刀刺死人夫

警方現場逮行兇的吳姓男子。（記者姚岳宏翻攝）

警方現場逮行兇的吳姓男子。（記者姚岳宏翻攝）

2023/11/15 10:49

〔記者姚岳宏／台北報導〕台北市中山區今天清晨發生酒後殺人命案，24歲李姓男子與陳姓妻子正在打離婚官司，今晨陳妻在中山區一家酒店與兩名男友人飲酒時，剛好正在隔壁包廂的李男得知到場理論，卻遭陳妻的吳姓、王姓男友人持摺疊刀、酒瓶攻擊，導致李男頭部、胸部多處刀傷，經送醫急救仍不治，警方到場逮捕2人，起出做案用折疊刀，詢後依殺人罪嫌送辦。

轄區中山二派出所表示，今晨5時15分接獲酒店報案，指該酒店大廳有人打架，警網趕往現場，發現一名年約20歲男子胸前有穿刺傷，119救護員到場時男子已無呼吸心跳，送往馬偕醫院搶救，急救至清晨6時42分宣告不治。

警方初步調查，李男與25歲陳姓女子是夫妻，正在打離婚官司，凌晨時分陳女召來27歲王男及21歲吳男到長春路上一家酒店內飲酒唱歌，李男恰巧也在另間包廂，得知後衝向陳女包廂，雙方先在包廂內理論，隨即出到酒店大廳繼續爭執，其中吳男為替陳女出氣，持摺疊刀刺傷李男胸口，王男也持酒瓶攻擊李男，李男胸口中刀後倒地。

警方獲報，現場逮吳姓、王姓兩名男子，究竟男女雙方為何在同間酒店不同包廂，是否真是恰巧或有其他原因，目前警方還在釐清案情。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

消防救護員將李男送醫畫面。（記者姚岳宏翻攝）

消防救護員將李男送醫畫面。（記者姚岳宏翻攝）

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