報警查鄰居上千次！火爆警破門、束帶束嘴法辦檢舉人

新北市蘆洲分局李姓警員因執法過當，被記一大過處分。（記者吳仁捷翻攝）

2023/11/15 10:26

〔記者王定傳／新北報導〕新北市蘆洲警分局李姓警員，因不滿賴姓男子1年來檢舉樓上鄰居妨害安寧多達1318次，今年2月再次報案，但被檢舉的鄰居根本不在家，李員竟持鐵橇破壞大門、對賴噴辣椒水並壓制上銬帶回派出所後，還以束帶束嘴；新北地檢署考量李認罪有悔意，且和解賠償18萬元，依假借職務上權力、機會犯傷害及剝奪他人行動自由罪，予以緩起訴，並命李支付5萬元緩起訴處分金。

據了解，47歲賴男常檢舉樓上住戶妨害安寧，去年1年就撥打多達1318通檢舉電話，但員警到場都查無實證。

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檢方調查，今年2月11日下午5時，賴男再次檢舉，李員到場後發現賴男住處樓上根本沒人在家，因而認為賴男亂報案，涉違反社會秩序維護法，竟持L型鐵橇撬開賴男住處鐵門後，朝賴男噴辣椒水，將他強行壓制後上銬帶回派出所後，還以束帶束住賴男嘴巴。

賴男獲釋後，難以接受，寫了滿滿一頁檢舉信向警方檢舉，警方調查發現李員確實執法過當，記1大過處分，並報請新北地檢署偵辦。

偵辦時，李員坦承犯行，並與賴男和解，賠償18萬元，賴男撤告，毀損罪部分不起訴，但他還觸犯假借職務上權力、機會犯傷害及剝奪他人行動自由罪，屬非告訴乃論之罪，檢方考量李認罪、和解並賠償，且深表悔悟，經偵查程序應有所警惕，予以緩起訴，期間1年，並支付公庫5萬元。

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