加盟煙燻滷味店另創他品牌店營利 加盟主被判賠總店
〔記者王俊忠／台南報導〕在台南經營煙燻滷味店的陳姓男子，接受一名梁姓女子簽約加盟滷味店，梁女與其鄭姓丈夫都向陳男學做煙燻滷味技術。陳男控2人使用其技術私開煙燻滷味店，並改名供人加盟13家店，害他損失加盟金與營業額，不得不提告求償120萬元。
陳男主張，2018年7月中旬，被告梁女與他簽約加盟其經營的煙燻滷味總店，梁女與她的鄭姓丈夫都有向他學習煙燻滷味製作技術，之後，2名被告於同年8月初在台南地區經營煙燻滷味分店，直到2020年12月下旬止。
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陳男控訴梁、鄭2人在加盟契約期間違反契約規定，使用其煙燻滷味技術私自開設另家品牌滷味店，到2021年10月再改店名、讓他人加盟共13間店，使他減少約四分之一營業額。
陳男表示，他歷經多年撰寫煙燻滷味製作流程，先滷再煙燻的製程深奧，市面少有同業，是國內唯一有煙燻滷味技術加盟經營的模式，2名被告背信棄義使用其技術在加盟合約期間另創品牌、開放加盟營利。有人想要加盟其煙燻滷味事業，問了他後說「2被告價格比他便宜一半」，就不了了之，2被告違約行為使他遭受營業額與加盟金損失，2被告當初給付的技術加盟金20萬元，他至少損失260萬元（20萬元乘以13間店），他只向對方求償120萬元。
梁女辯稱是她與陳男簽加盟契約，與丈夫無關，在合約期間，她僅有學習、未實際營業，後來為照顧受傷的丈夫、無法繼續學，才跟陳男終止合約。之後，丈夫康復自行經營與申請專利註冊的炸物店，與原告滷味不同，原告僅以兩者方式與流程相同，就認為她與丈夫侵犯加盟權利，實屬無據；鄭男主張也與其妻相同。
台南地院法官查認，鄭男從2020年6月起另開設他品牌煙燻滷味店（後又改店名），梁女則幫忙丈夫經營，這與梁女和陳男所簽加盟契約中所載「在契約期滿日起2年內不得從事相關行業」的約定有所違反，梁女幫忙丈夫經營，是屬於從事相關行業的違約行為，判梁女應賠償陳男30萬元，還可上訴。
法官並說，因加盟契約是陳男與梁女所簽訂，鄭男未與陳男簽約，不受加盟契約約束，陳男不得向鄭男求償。