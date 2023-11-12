扯！老司機吊臂沒收好勾電纜 紅綠燈瞬間彎腰垂地

號誌桿被扯到彎腰還重重砸向地面。（圖由民眾提供）

2023/11/12 13:24

〔記者許國楨／台中報導〕超「扯」！一輛大貨車今天上午行經台中市北區一處路口時，因吊臂未收妥勾到交通號誌的電纜線，因拉扯力太大，號誌桿竟因此應聲被扯到彎腰還重重砸向地面，驚險瞬間讓直擊民眾大喊「太誇張」，所幸未造成人員受傷，警方則表示，此舉已違規，將依道交條例開罰。

今天上午9時28分許，台中市第二分局接獲民眾報案，表示北區中清路與美德街口發生交通事故，員警迅速到場查處，經查，64歲王姓男子駕駛大貨車，當時沿美德街左轉中清路一段往健行路方向行駛時，因車輛吊臂桿未收妥，導致途中勾到美德街與中清路口的交通號誌電纜線。

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由於拉扯力道太大，瞬間造成交通號誌桿應聲倒塌受損，所幸現場無人受傷，也未影響車輛通行及其他號誌運作，該分局永興派出所及交通分隊員警，立即依規定處置並通報相關局處緊急搶修後，目前已排除損害狀況，而王男經酒測並無飲酒，警方已調閱附近路口監視器影像釐清發生經過，詳細事故原因將由交通警察大隊後續分析研判。

警方表示，按道路交通處理處罰條例第29條，汽車裝載時，裝載貨物超過規定之長度、寬度、高度，可處3千元以上1.8萬元以下罰鍰，並責令改正或禁止通行，將對王男開單告發；第二分局也提醒民眾，車輛行駛前應檢查車輛內外狀態，執行例行性安全檢查，避免行駛中發生異常或故障而造成交通危害，用路安全你我有責共同守護。

釀禍的大貨車。（圖由民眾提供）

發生事故路口。（圖由民眾提供）

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