台74線大里路段科技執法啟用1年開罰4142件

台74線大里路段啟用科技執法1年，輛跨越槽化線違規行駛共開罰622件，可處新臺幣3000元以上6000元以下罰鍰。（記者陳建志翻攝）

2023/11/12 09:12

〔記者陳建志／台中報導〕台74線快速道路大里路段車流量大，銜接國道三號又鄰近工業區，部分車輛貪圖方便跨越槽化線爭道，並有大型車占用內側車道等違規行為，導致塞車、車禍頻傳，中市警局交通大隊在此路段的南北雙向，設置AI人工智慧科技執法設備，從去年10月1日啟用後，1年下來共開罰4142件，依「道路交通管理處罰條例」處新臺幣3000元以上6000元以下罰鍰，呼籲民眾行車應遵守交通規則。

中市警局交通大隊指出，統計發現台74線大里路段，去年元月至9月底共有66件車禍，且因道路空間狹小，無適當地點讓員警執法，因此在30至33公里間路段，裝設AI智慧偵測車行軌跡及車牌辨識等交通科技設備，並從去年10月1日啟用，執法重點為跨越槽化線，以及大型車輛行駛內側車道。

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經台中市警局統計，從去年10月啟用至今年9月，1年下來大型車行駛內側車道共開罰3520件，跨越槽化線違規則開罰622件，兩項違規共開罰4142件。

其中跨越槽化線，去年10月啟用後，每個月開罰件數大部分都在50件上下，不過近來卻有增加趨勢，今年7、8、9月3個月就開罰278件，其中8月更破百達107件，顯見用路人在快下交流道才跨越槽化線的違規行為增加。

台中市警局提醒，大型車行駛內側車道依「道路交通管理處罰條例」第33條第1項第3款「未依規定行駛車道」處罰汽車駕駛人新臺幣3000元以上6000元以下罰鍰；車輛跨越槽化線違規行駛依33條第1項第12款「未依標誌、標線、號誌指示行車」處罰新臺幣3000元以上6000元以下罰鍰，請民眾行經科技執法路段及路口時，務必依照標誌、標線、號誌指示行駛，以維護交通安全與行車秩序。

台74線大里路段啟用科技執法1年，大型車行駛內側車道共開罰3520件，可處新臺幣3000元以上6000元以下罰鍰。（記者陳建志翻攝）

台74線大里路段執行科技執法，1年共開罰4142件，警方呼籲駕駛人依標誌、標線、號誌指示行駛，以維護交通安全與行車秩序。（記者陳建志攝）

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