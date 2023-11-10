《全國首處》嘉市國華、崇文街口須停車再開 春節後開罰

嘉義市國華街（圖左）與崇文街（圖右）口新建置智慧科技執法設備，將是全國首處取締未「停車再開」路口。（記者王善嬿攝）

2023/11/10 05:30

新增3路口實施科技執法 11月中旬開始宣導

〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義市政府警察局以智慧科技執法系統取締闖紅燈、測速照相及不停讓行人等違規，今年新增三處科技執法路口，其中國華街與崇文街口將成為全國第一個「汽機車不依規定停車再開（未依規定讓車）」違規的科技執法路口，十月三十日已建置完成，預計十一月中旬宣導，明年農曆春節後開始執法。

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近4年41事故 40件未停車再開肇禍

市警局長陳炯旭表示，經統計分析，國華街與崇文街口近四年發生四十一件交通事故，其中有四十件是「未依規定停車再開」，市府陸續增加交通桿、反射鏡、黃色網狀線及延伸路口紅線等，效果不彰，因此希望透過科技執法，提醒用路人遵守規定，降低事故。

市警局交通隊副隊長江志慶說，現行科技執法取締項目包括，十三處闖紅燈與測速照相、中山路廊道各項違規停車及十一處針對違規迴轉、不停讓行人、轉彎未依規定及未依規定使用燈光等智慧科技執法，今年新增文化路與興達路、博愛路口，還有國華街與崇文街口、忠孝路與保健街口三處科技執法，預計明年農曆春節後執法；明年規劃在忠孝路與保健街口增設科技執法系統取締未停讓行人及機車未依規定兩段式左轉，以及在高鐵大道與埤竹路口增設科技執法系統取締違規右轉。

議員籲警局取締標準應說明清楚

市議員鄭光宏昨在市議會定期會質詢，要求市警局將「汽機車不依規定停車再開」取締標準說明清楚，利用簡易圖卡透過社群網路、媒體廣為周知，並延長宣導期為三個月。

陳炯旭表示，科技執法是動態錄影，並非照相，「停車再開」規定依法支幹道車輛應先停止於交岔路口前，讓主幹道車優先通行後，在安全情況下繼續行駛，國華街是主幹道，崇文街是支幹道，是針對崇文街錄影取締，宣導期至少兩個月，議員的建議將納入研議。

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