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台中大里、太平科技執法1年開罰3129件 全市將再新增47處

台中太平中山路與環中東路口執行科技執法，1 年下來發現違規狀況逐月減少。（記者陳建志攝）

台中太平中山路與環中東路口執行科技執法，1 年下來發現違規狀況逐月減少。（記者陳建志攝）

2023/11/10 08:19

〔記者陳建志／台中報導〕台中市警局在大里區國光路與環中東路口，還有太平區中山路與環中東路口，設置「科技執法」設備，並在去年10月24日同步啟動，取締重點為闖紅燈、不依標誌標線號誌指示行駛，統計發現，去年11月到今年10月1年下來，兩個路口共開出3129張罰單，不過舉發件數逐月下降，顯見取締已發揮效果，台中市警局也表示，針對易肇事路段，全市預計再新增47處科技執法。

台中市警局去年10月24日啟動太平區中山路與環中東路口、大里區國光路與環中東路口的科技執法，這些科技執法設備會自動偵測車輛行駛軌跡，判讀是否構成違規行為，搭配車牌辨識系統，24小時自動擷取違規影像，並交由員警審查，確認違規屬實後製單舉發。

啟用後1年後，交大執法組統計發現，太平區中山路與環中東路口，共開出闖紅燈363件，未依標誌、標線、號誌指示行駛1686件，此路口以左轉燈未亮就搶先左轉的違規行為最多；大里區環中東路與國光路口，則是開出闖紅燈1046件，未依標誌、標線、號誌指示行駛34件，此路口闖紅燈違規行為較多，兩路口1年共開出3129件。

不過統計發現，因持續宣導和民眾口耳相傳怕到了，兩路口民眾違規件數都逐月下降，太平環中東路和中山路口，未依標誌、標線、號誌指示行駛去年11月第一個月開罰600件，不過到今年3月已降至178件；大里區環中東路與國光路口的闖紅燈，去年11月開罰285件，今年3月更大幅下降只剩28件。

市警局交大表示，「闖紅燈」依據道路交通管理處罰條例第53條可處駕駛人新臺幣1800元以上至5400元以下罰鍰；「轉彎未依標誌、標線、號誌指示行駛」，則依據同條例第48條可處駕駛人600元以上至1800元以下罰鍰。提醒民眾，行經科技執法路段及路口時，務必依照標誌、標線、號誌指示行駛，以維護交通安全與行車秩序。

台中市警局目前已在全市29處易肇事路段設置科技執法，針對交通違規開罰，市警局長李文章表示，目前已盤點出47處易肇事路段需增設科技執法，強調科技執法後開單絕不是向民眾搶錢，而是為了民眾交通安全考量，會再多宣導，也會滾動檢討設置地點。

台中市警局已在全市29處易肇事路段設置科技執法，預計將再新增47處。（記者陳建志攝）

台中市警局已在全市29處易肇事路段設置科技執法，預計將再新增47處。（記者陳建志攝）

台中市警局在大里區國光路與環中東路口執行科技執法，針對闖紅燈、不依標誌標線號誌指示行駛進行取締。（記者陳建志翻攝）

台中市警局在大里區國光路與環中東路口執行科技執法，針對闖紅燈、不依標誌標線號誌指示行駛進行取締。（記者陳建志翻攝）

台中市警局在太平區中山路與環中東路口執行科技執法，針對闖紅燈、不依標誌標線號誌指示行駛進行取締。（記者陳建志翻攝）

台中市警局在太平區中山路與環中東路口執行科技執法，針對闖紅燈、不依標誌標線號誌指示行駛進行取締。（記者陳建志翻攝）

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