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首頁　>　社會

76歲山友疑拍團體照墜谷 魂斷南投合歡溪步道

救難人員以繩索攀降至百公尺山谷，發現墜谷男子已明顯死亡，眾人合力將遺體抬上步道。（神鷹山區搜救隊提供）

救難人員以繩索攀降至百公尺山谷，發現墜谷男子已明顯死亡，眾人合力將遺體抬上步道。（神鷹山區搜救隊提供）

2023/11/11 17:58

〔記者佟振國／南投報導〕遺憾！20人登山隊昨前往南投縣仁愛鄉華崗部落的合歡溪步道，行經2.6K處時，76歲男性山友疑似拍攝團體照後，不慎失足墜落山谷，警消及民間救難團體獲報趕往救援，發現山谷深達百公尺，救難人員架設繩索垂降至山谷尋獲山友，但身體多處骨折已無生命跡象，遺體今由檢警相驗並釐清意外發生原因。

仁愛鄉華崗部落的合歡溪步道可欣賞美麗的溪谷風光，加上合歡溪的天然環境佳，近幾年也被選為國寶魚櫻花鉤吻鮭的復育地，放流數千尾的魚苗，遊客行走鄰溪的步道，還有機會看到櫻花鉤吻鮭在水中悠游，因此吸引不少民眾前往秘境一遊。

昨天有20人的團體從華崗部落的圓環入山，進行合歡溪步道1日遊，眾人行經步道2.6K處，76歲男性山友疑似在拍攝團體照後，蹲下起身後暈眩致腳步不穩，失足墜落山谷，隊員趕緊報案，並通報消防隊救援，包括仁愛、台中梨山的消防隊，以及太魯閣國家公園警察隊、神鷹山區搜救隊，總計14人趕到現場救援。

救難人員架設繩索攀降搜尋，約在100公尺山谷發現男子倒在一處礫石堆，身體多處骨折扭曲，已經不幸死亡，救難人員使用長背板將遺體拉上步道，交由檢警相驗處理，並進一步釐清意外發生原因。

仁愛鄉華崗部落合歡溪步道發生遊客墜谷，救難人員架設繩索進行救援。（神鷹山區搜救隊提供）

仁愛鄉華崗部落合歡溪步道發生遊客墜谷，救難人員架設繩索進行救援。（神鷹山區搜救隊提供）

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