被隊長罵「事沒做完吃什麼飯！」女警躲廁所哭到送醫

北投分局。（資料照）

2023/11/10 17:57

〔記者王冠仁／台北報導〕北市警北投分局偵查隊一名女警，某次傍晚外出用餐接到許姓隊長電召她返回隊上處理公務，許一時心急，脫口大罵「事沒做完吃什麼飯！」該名女警嚇得躲到廁所哭泣，沒想到引發「過度換氣」被送醫。台北市議員侯漢廷日前在議會質詢時提出此事，對此，北市警今天表示，除已由北投分局長向許告誡，北市警也啟動霸凌調查程序，絕不護短。

侯漢廷日前在議會質詢時指出，該名女警被隊長霸凌、羞辱、摔文件，導致女警過度換氣被緊急送醫，要求市警局啟動霸凌調查程序。

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知情人士指出，該名女警原本在北投分局永明所服務，但由於偵查隊承辦犯罪預防業務一職出缺，她在今年9月底被調整到偵查隊辦理該業務；今年10月4日，女警進辦公室工作，直到傍晚5時許外出用餐。

不過，5時41分時，偵查隊許姓隊長接到北市刑大的電話，要求更正議員索資詢問議會資料，由於該資料就是由女警負責，於是許打電話給她，請她回辦公室處理。

許一時心急、求好心切，又在5時58分、6時9分打電話給女警，請她盡速返回，還大罵「事沒做完吃什麼飯！」女警在6時35分返回後，許又將公文丟在她辦公桌上再罵「寫這是什麼東西」。

女警備感委屈，獨自一人跑到女廁哭泣，但她不久後離開廁所時忽然感到呼吸不順、頭暈目眩，其他同事見狀趕緊通報救護人員，她送醫後被發現是突發性腎上腺素激發所引起的過度換氣，幸無大礙。女警也在同月11日被調回永明所。

北市警指出，目前已經啟動霸凌調查程序，會陸續訪談當事女警、目擊同仁，釐清是否有職場霸凌，並將再視調查結果進一步處置。

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