基市消防與澳洲猛男消防員 鋰電池火災搶救技巧大車拚

基隆市消防局前方防災廣場，今進行鋰電池模擬燃燒起火搶救演練。由澳洲昆士蘭消防員與基隆市消防隊員分別操作2部智能全災型泡沫消防車滅火。 （記者林嘉東翻攝）

2023/11/10 18:51

〔記者林嘉東／基隆報導〕基隆市消防局為因應鋰電池、儲能設備、電動車停車充電樁等新型態的電池火災搶救，今天（10日）上午在消防局前方防災廣場，模擬鋰電池燃燒起火搶救演練；由來台參訪的澳洲昆士蘭消防隊員與基隆市消防隊員分別操作新式化學泡沫車與基隆市現有化學泡沫車，比較2部泡沫消防車優劣。

此次來台參訪的澳洲昆士蘭消防隊10名猛男消防員在澳洲昆士蘭駐台辦事處代表劉培希主任陪同下，今天上午9點在基隆市消防局前方防災廣場，與基隆市消防隊員分別利用新式化學泡沫車與基隆市現有化學泡沫車，模擬鋰電池起火搶救演練。

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基隆市消防局指出，此次參與演練有台灣廠商新研發的新式化學泡沫車，與基隆市消防局目前使用的化學泡沫車，透過演練除了可以提升消防員滅火技巧，還可藉由2套不同的化學泡沫系統實際演練，紀錄滅火時間、使用水量及滅火劑量、複燃及濃煙情形與溫度測量曲線變化，比較2部化學泡沫車的優劣。

消防局長向永財表示，感謝斯麥特消防公司這次提供鋰電池等模擬燃燒實驗及澳洲泡沫射水器材展示，讓基隆市消防也有機會體驗到澳洲消防泡沫射水器材後座力，了解不同國家間搶救設計及消防車輛滅火設備。

向永財指出，消防器材日新月異，希望未來市政府可以引進各式新式搶救器材，提升基隆市消防局消防救災的裝備。

基隆市消防局前方防災廣場，今進行鋰電池模擬燃燒起火搶救演練。（記者林嘉東翻攝）

演練後，基隆市消防局消防隊員（左）與澳洲昆士蘭猛男消防員相互敬贈衣服等紀念品。（記者林嘉東翻攝）

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