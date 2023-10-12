台中大里電子零件工廠火警 不排除充電鋰電池釀禍

台中大里國光路一家電子零件工廠今天上午後方辦公室起火燃燒滿布濃煙，所幸早到員工發現趕緊報案，沒讓火勢擴大延燒。（記者陳建志翻攝）

2023/10/12 13:35

〔記者陳建志／台中報導〕台中大里區國光路一家電子零件工廠，今天上午7點多工廠一樓後方辦公室突然冒出火煙，幸好早到的員工發現，趕緊拿滅火器滅火並報案，台中市消防局獲報出動20多名消防隊員到場搶救，迅速將火勢撲滅，所幸沒有人傷亡，初步懷疑是充電鋰電池釀禍，不過詳細起火原因須由火調人員鑑識後釐清。

台中市消防局今天上午7點28分接獲報案，指稱大里區國光路1段一家工廠發生火警，立刻派遣大里、國光等分隊，出動各式消防車輛6輛、22名消防人員到場搶救。

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消防人員抵達時，發現一棟鐵皮工廠，1樓後方的隔間和辦公室區域冒煙、起火，立刻佈水線搶救，所幸廠方人員儘早發現通報，火勢還沒擴大，不到10分鐘就將火勢撲滅，沒有人員傷亡。

消防人員初步調查，該間電子零件工廠今天早上7點多起火時還沒正式上班，幸好有員工提早到工廠，發現工廠後方冒煙，趕緊拿滅火器試圖撲滅火勢，但因火勢太大無法撲滅趕緊報案，消防人員到場後接手出水灌救，迅速將火勢撲滅。

消防人員初步發現，疑似是放置充電器有鋰電池的區域起火，不過詳細起火原因須由火調人員鑑識後釐清。

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