台中大里電子零件工廠火警 不排除充電鋰電池釀禍
2023/10/12 13:35
〔記者陳建志／台中報導〕台中大里區國光路一家電子零件工廠，今天上午7點多工廠一樓後方辦公室突然冒出火煙，幸好早到的員工發現，趕緊拿滅火器滅火並報案，台中市消防局獲報出動20多名消防隊員到場搶救，迅速將火勢撲滅，所幸沒有人傷亡，初步懷疑是充電鋰電池釀禍，不過詳細起火原因須由火調人員鑑識後釐清。
台中市消防局今天上午7點28分接獲報案，指稱大里區國光路1段一家工廠發生火警，立刻派遣大里、國光等分隊，出動各式消防車輛6輛、22名消防人員到場搶救。
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消防人員抵達時，發現一棟鐵皮工廠，1樓後方的隔間和辦公室區域冒煙、起火，立刻佈水線搶救，所幸廠方人員儘早發現通報，火勢還沒擴大，不到10分鐘就將火勢撲滅，沒有人員傷亡。
消防人員初步調查，該間電子零件工廠今天早上7點多起火時還沒正式上班，幸好有員工提早到工廠，發現工廠後方冒煙，趕緊拿滅火器試圖撲滅火勢，但因火勢太大無法撲滅趕緊報案，消防人員到場後接手出水灌救，迅速將火勢撲滅。
消防人員初步發現，疑似是放置充電器有鋰電池的區域起火，不過詳細起火原因須由火調人員鑑識後釐清。