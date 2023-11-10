犯保協會徵才 月薪3萬2千至3萬7千起跳

犯保協會因應犯罪被害人權益保障法新法上路，為擴充被害人保護服務量能，擴大招募人才。（資料照）

2023/11/10 16:40

〔記者錢利忠／台北報導〕屏東明揚大火、高雄惡鄰殺害樓上無辜夫妻，每每發生重大治安案件的現場，都可以看到犯罪被害人保護協會員工的身影！如今，犯保協會因應犯罪被害人權益保障法新法上路，為擴充被害人保護服務量能，擴大招募人才，職缺包含第一線服務被害人的中級專員，以及相關人事、研考及會計等行政專員，月薪3萬2000餘元至3萬7000餘元不等起跳。

身兼犯保協會董事長的高等檢察署檢察長張斗輝表示，竭誠邀請加入犯保服務的行列，共同營造愛與溫暖的社會。

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犯保協會則指出，成立24年來，執行長和副執行長兩職多由公職人員兼任，新修法改由具專業人士以專任方式擔任，公私協力與強化專業參與力道，務實踏出犯保新制的步伐，將對外公開招聘執行長、副執行長兩職高階管理人。

屏東明揚大火釀成10死113傷慘劇、高雄惡鄰僅因噪音難耐就殺害樓上夫妻，目睹雙親遇害的2名幼童身心受創、馬籍女大生命案……諸多重大治安事件的現場，都能見到犯保協會員工到場協助受害者家屬的身影，在犯罪被害事件發生後，犯保協會員工第一時間除到場給予家屬心理支持與經濟援助之外，也會協助被害家屬進行訴訟程序，一路相伴到創傷復原之路的重新振作。

法務部表示，從被害人或家屬急性心理創傷的陪伴與處遇、接踵而來的法律協助、經濟支持、到沉澱後生、心理的創傷復原，犯保員工都必須即時承接、同理陪伴、提供適切服務，但是犯罪的發生無分晝夜，面對犯罪被害人及家屬沉重的傷痛，對於每位犯保工作者而言，更是難以言喻的使命感與重擔。

為了提升服務品質，以落實對犯罪被害人的服務，犯保協會擴大增員114人，分別於今年度增聘46人、明年增額68人，開徵職缺包含第一線服務被害人的中級專員，以及相關人事、研考及會計等行政專員，歡迎具有法律、社會工作、心理輔導、犯罪防治學歷背景，以及人力資源、研考、資訊或會計經驗的有志之士報名徵選。

犯保協會指出，協會暨所屬各分會共23單位，分布全台各縣市，包含外島地區，專職人員薪資依年資調升，福利制度完善並注重員工職場身心健康，本次進用職缺薪資月支3萬2千餘元至3萬7千餘元起跳，歡迎至財團法人犯罪被害人保護協會網站及人力銀行 瀏覽職缺資訊，並以通訊報名方式向財團法人犯罪被害人保護協會報名。

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