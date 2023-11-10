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「假訊息」、「深偽影音」恐擾大選 新北檢警大幅提高科技犯罪敏感度

蘆洲警分局長林詮峰強調境外科技犯罪恐影響大選，提醒同仁提高警覺。（記者徐聖倫翻攝）

蘆洲警分局長林詮峰強調境外科技犯罪恐影響大選，提醒同仁提高警覺。（記者徐聖倫翻攝）

2023/11/10 14:55

〔記者徐聖倫／新北報導〕總統大選在即，新北地檢署今派員前往蘆洲警分局進行查賄指導，並提醒同仁加強注意「假訊息」「深偽影音」等不法。蘆洲分局長林詮峰說，AI技術日新月異，「假消息」、「深偽影音」誤導民眾影響選情效果較以往現金買票更盛，不得不高度堤防。

警方表示，本次總統、立委選舉至關重要，攸關國家長治久安，又因近期AI技術盛行，除防制選舉賭盤、境外資金介入，更要注意「假訊息」、「深偽影音」等不法行為，使選舉公正、和平、安全落幕。

目前最高檢已責成專案檢察官全天候待命偵辦，調查局及刑事局也引進辨識深偽影音技術辨識「假消息」、「深偽影音」，務求於48小時內破案，杜絕境外勢力認知作戰，維護大選公正性。另地檢署與分局、戶政事務所亦展開調查有無虛設戶籍等意圖取得投票權之手段，杜絕有心人士介入選舉安全環境。

與會的主任檢察官陳旭華向警方提醒，除高科技技術外，傳統的行賄手法也須注意，本次查賄型態主要會以「贈送禮品、招待旅遊及舉辦餐會」等方式進行，需發揮刨根精神追查賭盤、金流，查緝各式不法行為。

除科技犯罪外，新北地檢署也提醒警方須注意傳統手法的賄選。（記者徐聖倫翻攝）

除科技犯罪外，新北地檢署也提醒警方須注意傳統手法的賄選。（記者徐聖倫翻攝）

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