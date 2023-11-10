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夫妻檔天天印發票 3年削國庫372萬元

以曾男為首的發票詐財集團，被查扣的證物。（彰化地檢署提供）

以曾男為首的發票詐財集團，被查扣的證物。（彰化地檢署提供）

2023/11/10 13:48

〔記者顏宏駿／彰化報導〕彰化縣一對夫妻檔加入以曾男為首的「發票詐騙集團」，他們每個月領取2萬5000元的薪水，工作內容為每天虛印發票、開獎日兌獎，中獎的發票交給曾男，每張可再抽成30元，兩夫妻在近3年（17期發票）的時間內，共中了1萬7440張發票，總獲獎金額為372萬7512元。該案彰化地院審理終結，夫妻倆因違反組織犯罪條例，陳姓丈夫被判2年6月徒刑，陳妻被判2年徒刑，5年緩刑，但仍需要服150小時的義務勞務。

該案主嫌曾男（另案審理中）虛設7間淨水公司，承租廠房，實則雇請人員印發票、兌換發票，犯罪成員印的發票，每張消費僅1至3元，以此獲得大量的中獎發票，再把中獎發票交給不知情的下游成員去超商兌獎，而兌換的金額從200元至20萬元不等。

陳姓夫妻檔從2016年11月「開始上班」，每天工作就是不停地印發票，開獎日拿出之前所印的發票兌獎，陳男剛開始印量少，該月中了65張，獲獎1萬3千元，為了業績，下一期開始「趕業績」超印，中了569張，獲獎14萬。陳男成果最豐碩的月份，一期中了2096張，獲獎42萬9千600元。

夫妻倆把獲獎的發票交給曾男，曾男再安排下游去領獎。因為某家便利商店，頻頻收到特定人士持多張中獎發票兌獎，且消費金額都不到5元，店家產生懷疑，向有關單位檢舉，彰化地檢署獲報展開偵辦，破獲此案。

法官以一期一罪論處，而被告因坦承犯行，繳回犯罪所得，也在偵查中自白，符合減刑要件，因此考量每人的家庭環境及教育，判處陳男2年6月徒刑；陳妻本身為美髮師，家中還有3名孩子撫養，考量其非犯罪集團主要角色及犯後坦承犯行，判處2年徒刑，5年緩刑。

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