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桃園民宅變軍火庫！男藏3槍逾萬發子彈 一度被疑「軍械外流」

羅姓男子藏放槍枝。（資料照，民眾提供）

羅姓男子藏放槍枝。（資料照，民眾提供）

2023/11/10 10:07

〔記者周敏鴻／桃園報導〕桃園市羅姓男子持有非制式步槍2把、非制式衝鋒槍1把、制式子彈1萬3897顆、制式散彈145顆，今年3月間被警方查獲，因非制式步槍與軍用槍械T65K2步槍極度相似，一度引發外界譁然憂心軍械外流，桃園地方法院一審判決，羅男犯非法寄藏非制式槍枝罪，處有期徒刑6年6月，併科罰金10萬元，另因非法持有刀械罪，處有期徒刑3月，得易科罰金。

警政署保安警察第2總隊與桃園市政府警察局龜山分局今年3月間，因羅男（61歲）向人購買1把武士刀，懷疑羅男持有大批軍火、是黑幫軍火庫，前往羅男龜山區住處逮人，起出非制式槍枝3把、逾萬發子彈，還有槍砲零組件一批。

羅男持有的非制式T65K2步槍，與軍用槍械極度相似，一度引發外界憂心是軍械外流，還好檢警追查該槍械是操作槍，並非軍用槍械。羅男供稱，所有槍械都是何姓友人於2012年間「整箱交給他保管」，他原先不知道內容物為何，後來好奇開箱查看，發現是大批槍彈，不知如何處理，只好藏放在龜山區住處的房間與儲藏室內。

檢警依據羅男的說詞，追查何姓男子並追究他的刑責中，要進一步釐清大批槍彈的來源。至於羅男藏放槍彈、持有武士刀，桃園地院一審依違反槍砲彈藥刀械管制條例判決羅男非法寄藏非制式槍枝罪，處有期徒刑6年6月，併科罰金10萬元，另因非法持有刀械罪，處有期徒刑3月，得易科罰金。

羅姓男子（中）因藏放大批槍彈被警方移送法辦。（資料照，記者周敏鴻攝）

羅姓男子（中）因藏放大批槍彈被警方移送法辦。（資料照，記者周敏鴻攝）

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