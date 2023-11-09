查中共認知作戰未添人力卻增高官？ 法務部：基層增加要看人事總處

行政院會今天通過「法務部調查局組織法」第5條修正草案。法務部表示，為因應近年中共不斷增加對我認知作戰的強度，網軍綿密入侵我國政府重要機關網站，因此亟需增置科技副首長一名，因此修正調查局組織法將副局長2人修正為2至3人。 （記者鍾麗華攝）

2023/11/09 15:02

〔記者鍾麗華／台北報導〕行政院會今天通過「法務部調查局組織法」第5條修正草案。法務部表示，為因應近年中共不斷增加對我認知作戰的強度，網軍綿密入侵我國政府重要機關網站，因此亟需增置科技副首長一名，因此修正調查局組織法將副局長2人修正為2至3人。

被問到業務量增加，應增調查人員，怎會增設副首長？法務部次長蔡碧仲在院會後記者會解釋，調查局對科技偵查科技與資通犯罪，本來就具基本能力，也有調查官有在偵處。但針對國安業務，境外認知作戰的做法日新月異，需要有一位能夠綜理這些新型犯罪科技發展及科學鑑識的副局長來督導。至於基層人力是否增加，要看行政院人事總處。

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法務部指出，調查局及所屬機關執行司法調查業務所轄區域遍及全國，近年因應中共不斷增加對我認知作戰的強度，網軍綿密入侵我國政府重要機關網站，該局除統整資安犯罪相關業務及辦理上級交辦專要案外，並須配合政府重大政策建置相關資訊系統，且隨網路數位化時代，新型態犯罪態樣不斷翻新，司法科技調查業務遽增。

法務部解釋，為落實科技偵查專業化、積極與國家重要關鍵基礎設施建立資安聯防與情資分享夥伴關係，以及執行行政院新世代打擊詐欺策略行動綱領政策、新世代反毒策略行動綱領檢驗業務等政策，該局亟需增置科技副首長一名，襄助局長推展科技偵查業務，以綜理該局科技發展、電腦與網路犯罪偵處、資通安全、鑑識科學及通訊監察等科技研發與犯罪調查事項。

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