打詐、防認知作戰...調查局修組織法增1位「科技副局長」

調查局。（資料照）

2023/11/09 14:35

〔記者錢利忠／台北報導〕為因應中共持續對台進行認知作戰，調查局欲強化科技偵查業務，行政院通過「法務部調查局組織法」草案，增加一名「科技副局長」員額，將原先的副局長二人修正為「二至三人」，襄助調查局長推展科技偵查業務；未來科技副局長將綜理該局科技發展、電腦與網路犯罪偵處、資通安全、鑑識科學及通訊監察等科技研發與犯罪調查事項。

其實在法務部調查局組織法設立之前，調查局早期就有3位副局長，直到組織法設立後才縮編為2位副局長，有鑑於國安局、警政署及刑事警察局，均編列三位副首長，此次，肩負國家安全維護及防制境外勢力的第一線單位調查局，向行政院爭取增列一位副局長，獲得行政院支持。

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據了解，調查局此次提案修正組織法，增列一位科技副局長，目的是為了留住調查局內的資安人才，尤其資安人才長期受到企業界的高度推崇，也是知名上市櫃公司亟欲挖角的對象，現今資安相關職位，在調查局內的最高層級只到處長，調查局珍惜資通安全相關人才，提供更上一層的機會，規劃一席科技副局長位置，希望能為國家留住人才。

目前調查局的資安業務是由主秘孫承一代理，不過隨著打詐、防堵中共等境外勢力認知作戰，以及毒品鑑識案件的數量逐年攀升，每年毒品見識案件數已達到1萬件以上，同時還要與企業簽署MOU，提供企業的資安維護等專業建議，人力編制上力有未逮，此時調查局透過法務部，向行政院提出擴編一位科技副局長，綜理資通安全及鑑識科學等相關業務的需求，獲行政院首肯。

行政院除修改組織法，增列督導科技業務的副局長之外，另外也提撥給法務部30位資安人力，以充實基層的資安人力需求。

現行法務部調查局組織法規定，設局長1人、副局長2人；過去調查局就曾提草案，希望能增加1位副局長員額，不過未能如願，而現今兩位副局長黃義村、文瀚，均將於明年1月中旬，於正副總統及立委選舉之後屆齡退休，此時調查局以打詐、防範中共對台認知作戰等為由，提案修改組織法草案，預料能順利闖關。

關於調查局副局長的可能人選，內部競爭激烈，主秘孫承一、台北市調查處處長吳富梅、研究委員會主委廖榮旭及高雄市調查處處長謝宜璋等人，均是一時之選；尤其是一路在資通安全處耕耘，當到資通安全處處長以後，接任主秘，再轉任「天下第一處」台北市調查處處長的吳富梅，堪稱調查局資通安全領域的第一把交椅，如組織法修正案能三讀通過，吳富梅將是角逐「科技副局長」的最有力人選。

調查官班23期的孫承一出身保防處，熟稔保密防諜等國安維護工作，歷任彰化縣調查站主任、北市處副處長、保防處處長，之後接任台北市調查處處長，今年2月與吳富梅職務對調，轉任調查局主秘，將來也有機會接下文瀚的棒子，爭取負責情報綜整業務的「國安副局長」一職。

調查局指出，調查局及所屬機關執行司法調查業務，所轄區域遍及全國，近年來因應中共不斷增加對我認知作戰的強度，網軍綿密入侵我國政府重要機關網站，調查局除統整資安犯罪相關業務，以及辦理上級交辦的專、要案之外，並須配合政府重大政策，建置相關資訊系統。

調查局表示，網路數位化時代，新型態犯罪態樣不斷翻新，司法科技調查業務遽增，為落實科技偵查專業化、積極與國家重要關鍵基礎設施，建立資安聯防與情資分享的夥伴關係，以及執行行政院新世代打擊詐欺策略行動綱領政策、新世代反毒策略行動綱領檢驗業務等政策，因此需增置科技副首長一名。

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