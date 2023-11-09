為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　社會

參加桌球比賽突心肌梗塞！澎湖郵局副局長陳福國救回一命

澎湖郵局副局長陳福國，鬼門關成功救回，感謝第一線搶救人員。（記者劉禹慶攝）

澎湖郵局副局長陳福國，鬼門關成功救回，感謝第一線搶救人員。（記者劉禹慶攝）

2023/11/09 09:45

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖郵局副局長陳福國，本身是桌球選手，卻在4日處理完馬公中華郵局搶案後，又馬不停蹄參加菊島盃國際桌球錦標賽，比賽途中出現身體不適情形，心臟驟停後暈厥於比賽場地上，醫護人員趨前檢查，發現陳生命徵象呈現無呼吸、無心跳，瞳孔有放大情形，還好急救搶回一命。

當日現場適逢澎湖醫院日照中心護理長黃匯芳、衛生局護理師顏娟娟、消防局指揮中心小隊長董晏羽等人參加比賽，合力替陳福國執行高品質CPR及使用體育館AED設備進行電擊後，配合消防隊救護車接續救援，將病患於7分鐘內送達衛生福利部澎湖醫院急診室，進行相關初步醫療處置後，心電圖顯示ST段上升，診斷為急性心肌梗塞。

澎湖醫院心臟科主任陳賢生立即帶領心導管團隊，轉入心導管室進行心導管手術，並啟動澎湖醫院新建置高階西門子心血管攝影用X光機執行第1例急性心肌梗塞病患手術。

與陳福國一同行善的希望種子基金會執行長葉萬教，也是陳賢生由鬼門關救回，2人都許願成為澎湖永遠的志工，珍惜再次重生機會，持續在澎湖各地行善。

今（9）日陳福國順利康復出院，衛生局長陳淑除了感激立委楊曜去年底再次爭取衛福部補助「介入治療暨血管攝影X光機」4100萬元（含房間工程）設備更新，菊島守心鏈發揮效果，澎湖在74處設立AED，由前端至醫院無縫接軌成功完成搶救。消防局長許文光表示，今年已成功救回6個心肌梗塞患者。

陳福國切下重生的蛋糕 ，許願餘生永遠擔任澎湖義工。（記者劉禹慶攝）

陳福國切下重生的蛋糕 ，許願餘生永遠擔任澎湖義工。（記者劉禹慶攝）

澎湖菊島守心鏈發揮效果，今年成功救回6人。（記者劉禹慶攝）

澎湖菊島守心鏈發揮效果，今年成功救回6人。（記者劉禹慶攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
中秋連假醫療後送不打烊 澎湖海空搶救重症患者
2023/09/30 19:43

中秋連假醫療後送不打烊 澎湖海空搶救重症患者
搶救心梗「時間」最關鍵 桃消快閃超市教授CPR
2023/09/24 15:31

搶救心梗「時間」最關鍵 桃消快閃超市教授CPR

富蘭克林》掌握全球氣候變遷趨勢 以永續 致永富
助竹縣消防局醫療指導10年 林琪峻獲資深指導醫師貢獻獎
2023/09/13 10:55

助竹縣消防局醫療指導10年 林琪峻獲資深指導醫師貢獻獎
打籃球突發心肌梗塞幸運重生 男子親至大湳消防隊致謝
2023/09/04 14:29

打籃球突發心肌梗塞幸運重生 男子親至大湳消防隊致謝

不看落伍！2023年末Disney+必追推薦
台中酒商獨坐市議會前廣場 突跌落石椅昏倒送醫不治
2023/08/29 20:45

台中酒商獨坐市議會前廣場 突跌落石椅昏倒送醫不治
社會今日熱門

2024總統立委選舉

看更多！請加入自由時報粉絲團

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播