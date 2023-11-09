參加桌球比賽突心肌梗塞！澎湖郵局副局長陳福國救回一命

澎湖郵局副局長陳福國，鬼門關成功救回，感謝第一線搶救人員。（記者劉禹慶攝）

2023/11/09 09:45

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖郵局副局長陳福國，本身是桌球選手，卻在4日處理完馬公中華郵局搶案後，又馬不停蹄參加菊島盃國際桌球錦標賽，比賽途中出現身體不適情形，心臟驟停後暈厥於比賽場地上，醫護人員趨前檢查，發現陳生命徵象呈現無呼吸、無心跳，瞳孔有放大情形，還好急救搶回一命。

當日現場適逢澎湖醫院日照中心護理長黃匯芳、衛生局護理師顏娟娟、消防局指揮中心小隊長董晏羽等人參加比賽，合力替陳福國執行高品質CPR及使用體育館AED設備進行電擊後，配合消防隊救護車接續救援，將病患於7分鐘內送達衛生福利部澎湖醫院急診室，進行相關初步醫療處置後，心電圖顯示ST段上升，診斷為急性心肌梗塞。

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澎湖醫院心臟科主任陳賢生立即帶領心導管團隊，轉入心導管室進行心導管手術，並啟動澎湖醫院新建置高階西門子心血管攝影用X光機執行第1例急性心肌梗塞病患手術。

與陳福國一同行善的希望種子基金會執行長葉萬教，也是陳賢生由鬼門關救回，2人都許願成為澎湖永遠的志工，珍惜再次重生機會，持續在澎湖各地行善。

今（9）日陳福國順利康復出院，衛生局長陳淑除了感激立委楊曜去年底再次爭取衛福部補助「介入治療暨血管攝影X光機」4100萬元（含房間工程）設備更新，菊島守心鏈發揮效果，澎湖在74處設立AED，由前端至醫院無縫接軌成功完成搶救。消防局長許文光表示，今年已成功救回6個心肌梗塞患者。

陳福國切下重生的蛋糕 ，許願餘生永遠擔任澎湖義工。（記者劉禹慶攝）

澎湖菊島守心鏈發揮效果，今年成功救回6人。（記者劉禹慶攝）

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