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國防部電訊室軍官戴小米手環值班記2大過 興訟撤銷敗訴

台北高等行政法院認為，方姓軍官違反國軍資通安全規定，處分合法且無誤，判方敗訴。（資料照）

台北高等行政法院認為，方姓軍官違反國軍資通安全規定，處分合法且無誤，判方敗訴。（資料照）

2023/11/08 12:36

〔記者張文川／台北報導〕國防部電訊發展室電子處方姓軍官，前年2月在情報處理中心值班時，未經核准攜帶「小米手環」進入禁制區，值班同仁發現他遺留在座位上的手環後通報，軍方人審會認定方違反營內民用通信資訊器材管理要點規定，將他核記2大過，方興訟請求撤銷；台北高等行政法院認為，方姓軍官違反國軍資通安全規定，處分合法且無誤，判方敗訴。可上訴。

判決指出，方男於2021年2月25日至26日間輪值在情處中心值班，軍方認為他未經核准攜帶小米手環至禁制區，違反國軍資通安全獎懲等規定，將他記大過2支。

方不服處分，打行政訴訟抗罰，主張因熱愛運動，有多種運動手錶、手環，值班時他並非戴小米手環，而是沒有藍芽功能的戶外運動手錶，他的小米手環已經遺失，被發現查扣的小米手環並不是他的，且座位並非他一人專用，不見得就是他掉的，請求法院撤銷處分。

北高行合議庭勘驗軍方查扣的小米手環，以及監視器畫面，認定遺留在情處中心的小米手環是方男所有，且具備藍芽傳輸功能。

合議庭認定，方姓軍官身為電子官，明知情處中心是機敏禁制區，禁止攜帶任何民用通信資訊器材進出，卻仍違反規定，確為重大違失，軍方依規定處以2大過處分，並無違誤，駁回方男請求。全案仍可上訴。

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