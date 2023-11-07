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11/7 大樂透、雙贏彩、今彩539頭獎均摃龜！

今晚（11月7日）大樂透、雙贏彩、今彩539頭獎均摃龜。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

今晚（11月7日）大樂透、雙贏彩、今彩539頭獎均摃龜。（圖擷取自台灣彩券官網、資料照；本報合成）

2023/11/07 22:38

〔即時新聞／綜合報導〕今晚（11月7日）開獎的第112000101期大樂透、第112000266期雙贏彩、第112000266期今彩539，頭獎均摃龜。

第112000101期大樂透中獎號碼「07、08、21、41、44、47，特別號：13」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共36注中獎，每注可得5萬6844元；肆獎共69注中獎，每注可得1萬9065元；伍獎共1590注中獎，每注可得2000元；陸獎共2155注中獎，每注可得1000元；柒獎共2萬4191注中獎，每注可得400元；普獎共3萬302注中獎，每注可得400元。

第112000101期49樂合彩中獎號碼為「07、08、21、41、44、47」，四合共3注中獎，每注可得20萬元；三合共88注中獎，每注可得1萬2500元；二合共2922注中獎，每注可得1250元。

第112000266期雙贏彩中獎號碼為「01、06、08、09、10、11、12、15、16、18、20、24」，頭獎摃龜；貳獎摃龜；參獎共94注中獎，每注可得500元；肆獎共1085注中獎，每注可得100元。

第112000266期今彩539中獎號碼為「03、04、17、25、35」，頭獎摃龜；貳獎共182注中獎，每注可得2萬元；參獎共6811注中獎，每注可得300元；肆獎共7萬3146注中獎，每注可得50元。

第112000266期39樂合彩中獎號碼為「03、04、17、25、35」，四合共6注中獎，每注可得21萬2500元；三合共283注中獎，每注可得1萬1250元；二合共1萬1394注中獎，每注可得1125元。

第112000266期3星彩中獎號碼為「396」，正彩共14注中獎，每注可得1萬2500元。

第112000266期4星彩中獎號碼為「1944」，正彩共2注中獎，每注可得12萬5000元。

確切中獎號碼以台彩網站公告為主，請見「台灣彩券網站」

雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

雙贏彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

大樂透、49樂合彩、今彩539、39樂合彩、3星彩、4星彩開獎獎號。（圖擷取自台灣彩券官網）

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