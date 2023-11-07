人事調整「水太深」遭監院糾舉調查 移民署態度低調惹質疑

移民署長鐘景琨對於人事調整一向嚴謹，並堅持績效與公平為原則。（記者王冠仁攝）

2023/11/07 21:28

〔記者劉慶侯／台北報導〕移民署新竹縣服務站前主任黃清欽，今年元月間因被檢舉工作「失能」，遭調離主管職位，但僅半年又調升雲林縣站主任，因此遭到監察院糾正調查。移民署面對各方質疑低調回應「尊重」。唯此態度引起移民署內部不滿，認為是受到來自「高層的壓力」，不得不噤口不語。

移民署新竹縣服務站前主任黃清欽，今年一月間遭基層投訴，指常在上班時間打瞌睡、刁難生理假、拿基層獎金做公關及要求同事分擔民眾機票費用等等，遭調查後被調離主管職。結果，不到半年時間，黃清欽就又調派雲林縣站主任。

請繼續往下閱讀...

監察院隨後根據檢舉立案調查，認為移民署人事調度不當有違失，要求檢討改善。但事後監察院並未收到移民署回覆，引起各方質疑移民署「官威很大」，居然面對監察院的糾舉仍置之不理，顯然「態度有很大的問題」。

據了解，移民署署長鐘景琨，對於人事調整一向嚴謹，並堅持績效與公平為原則，有出事者幾乎很難再獲得鐘的信任與晉用。至於駐外主管每三年得輪調一次，因此，署長對於代表移民署駐外的主管職缺等相關調整更為重視。

但是，面對被檢舉不斷，甚至被調職處分的黃清欽，移民署居然讓他在半年左右的時間，又調昇到單位主管的職位，明顯有違鐘景琨的作風。

移民署面對來自各方探詢，罕見的「遲遲無法回應」，遭外界質疑想默默的扛過去這場風暴，更引起內部人員不滿，表示黃的「背景夠硬」，才讓移民署受到「高層的壓力」，這難言之隱不得不「吞」下去。

移民署今日晚間迫於無奈才含蓄的表示：「黃員行政違失部分業予以相關處分；行政管理作為部分則已加強後續輔導。有關監察院調查報告部分，移民署尊重，並依監察院所提調查意見辦理相關檢討事宜，目前不便對外說明。

結果，這一份「遲來又說不請楚」的說明，讓黃清欽人事調整案更顯得充滿玄機。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法