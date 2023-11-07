看臉書直播喊「＋1」 險隔海被詐

曾男看購物直播喊「＋1」，險隔海被詐。（民眾提供）

2023/11/07 18:05

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄市曾姓男子看臉書直播翡翠拍賣，喊了「＋1」，立即有私訊傳來網址引導至另一平台，中國口音客服人員要他匯款到指定帳戶。機警的郵局行員直覺有異報警，員警查察雙方通訊內容，確認對方為中國籍人士，苦口婆心勸說下，曾男打消匯款念頭。

小港分局漢民派出所2日接獲小港區宏平路郵局報案，稱有名男子疑似遭詐騙，員警謝博丞、林祖明獲報前往了解。

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經警方了解，53歲曾姓男子有收集翡翠興趣，常常逛看拍賣，近日於臉書看到翡翠拍賣，看中價值約12萬元的翡翠，喊了聲「＋1」，隨即有自稱賣家的男子私訊聯絡，要求曾男匯款至指定帳戶。經行員關懷提問曾男緣由後，認為事有蹊蹺而報警。

警方檢視曾男的手機聊天內容，確認賣家為中國籍人士，雖該帳號尚未被通報，惟因網路買賣有風險，且近年中國購買「原石」詐騙盛行，不少人花大把錢認為能致富，但最後買到手的就只是顆普通石頭，也不確定匯款後賣家是否會依約出貨，在警方及郵局行員耐心解說下，曾男暫不匯款，並感謝警方與行員耐心宣導。

小港警分局呼籲，網路詐騙盛行，切勿聽信來路不明的網路廣告或平台，匯款前小心求證，撥打110或165反詐騙專線諮詢，以防遭人詐騙，血本無歸。

員警及郵局行員聯手阻詐。（民眾提供）

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