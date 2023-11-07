違規罰款簡訊通知繳納「攏係假」 嘉市監理站籲別受騙

正確的監理服務網網站，網址有「gov.tw」。（記者林宜樟翻攝）

2023/11/07 16:25

〔記者林宜樟／嘉義報導〕最近詐騙簡訊頻傳，有民眾收到違規罰款簡訊通知要繳納，點選後進入類似「監理服務網」的網站，照著操作後卻被詐騙。嘉義市監理站今天表示，監理站不會以簡訊附上網址供連結點選繳納罰單，民眾若有收到這類詐騙簡訊，請不要點選連結，避免蒙受金錢損失或個人資料遭竊取。

嘉義市監理站表示，最近不少民眾收到「違反道路交通管理事件，即將過線上處理期限」簡訊通知，並附上網址供連結，網址為「https://mvdist.xyz」，該網址畫面類似監理服務網，但並非以｢gov.tw｣結尾，並非政府機關網址，監理服務網正確網址是｢https://www.mvdis.gov.tw/｣，請民眾不要受騙。

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嘉義市監理站表示，若有交通違規罰單除有吊扣銷、講習、驗車等依規定需到監理單位處理的案件之外，其他可採郵繳或向委託的金融機構繳納罰鍰的案件，可以透過手機行動支付繳費，目前提供的服務有「一卡通 Money」、「嗶嗶繳」、「橘子支付APP」、「元大行動APP」、「街口支付」、「樂購蝦皮」與「永豐銀行繳費網」方式繳費。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

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